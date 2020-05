A vidéki Magyarországon találta meg új otthonát Bódi Sylvi:ezzel tölti napjait

Ahogy a portál írja, egyáltalán nem hiányzik neki Budapest állandó nyüzsgése. A korábban sokat bulizó, drága ruhákban pózoló Sylvi gyökeresen megváltozott az elmúlt évekbn. Most pedig természetközeli életmódot él, nem érdekli a nyüzsgés csillogás, és minderre még inkább ráerősített a karantén időszaka.

Gondolkoztam. Sokat gondolkoztam. Elhúztam vidékre és élvezem a lassú életet. Rengeteg időt töltöttem a kertben. Nem napozással, hanem kerti munkával. Elültettem kb. 200 db növényt, ástam, kapáltam, gereblyéztem. A vízhólyagot nem visszatartó erőként éltem meg, hanem büszkeséggel viseltem. Nem bírja a paraszt a szántást... Sebaj, majd belejön! Megtanultam jól szőlőt metszeni. Beszereztem gombazsákot és termesztek magamnak laskagombát. Felfedeztem,hogy engem milyen boldogsággal tölt el, ha a földdel és növényekkel foglalkozom. Ez most az új “óceánom”. Ebben bontakozik ki a természetközeli énem

- fogalmazott az Instagramon közzétett bejegyzésében Sylvi.

Címlapkép: Getty Images

