Balhé az oroszlányi gyárban: perre készülnek a munkások a kínai multi ellen

A Vasas Szakszervezeti Szövetség beperli a kormány stratégiai partnerét, a Wescast Hungary Autóipari Zrt.-t, írja a 24.hu. Azt kéri az érdekképviselet a bíróságtól, állapítsa meg, hogy jogellenesen járt el a kínai hátterű cég, mert nem fizetett a dolgozóinak arra az időre, amíg leállították az oroszlányi üzemet. Ez majdnem egy hónapig tartott, április 15. és május 10. között. A Wescast ugyanakkor 800 emberéből 250-et akart elbocsátani, ám nem jelentett be csoportos létszámleépítést.

A lap a Vasas alelnökétől, László Zoltántól úgy értesült, hogy a Wescast értelmezése szerint a közös megegyezéses nagy létszámú munkaviszony-megszüntetés nem számít csoportos létszámleépítésnek, a cég ezért nem jelentette a munkaügyi hatóságnak, hogy mintegy 250 embert küldene el. Közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetések születtek zömében és nem felmondások. Az alelnök azt állítja, rábeszélték a dolgozókat a közös megegyezésre, a cég így akarta elkerülni a csoportos létszámleépítéssel járó feltételek teljesítését. A szakszervezet tájékoztatása szerint a cég nem jelezte az üzemi tanácsnak, hogy nagyobb leépítésre készül, nem küldött jelzést a munkaügyi hatóságnak, és a dolgozók felé sem teljesítette a csoportos leépítés szabályait.

A Munka Törvénykönyve ugyanis kimondja, csoportos létszámleépítésnek számít, ha a munkáltató a működésével összefüggő okból mond fel, és az is, ha ilyen okból a munkáltató kezdeményezte a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetést. Ha a koronavírus-járvány miatt kerül sor felmondásra, az a munkáltató működésével összefüggő ok, tehát a meghatározott létszám felett csoportos a leépítés. Egy Wescast méretű cégnél a 30 fő feletti leépítés számít csoportosnak. László Zoltán azt nyilatkozta, hogy a cégnél már 180 ember foglalkoztatása szűnt meg, közülük 79 saját dolgozó volt, a többiek kölcsönzöttek.

A Vasas Szakszervezet alelnöke úgy tudja, az illetékes kormányhivatal vizsgálódni fog az ügyben. Ha a hatóság kimondja, hogy megszegték a csoportos létszámleépítés szabályát, jogellenessé nyilváníthatják a felmondásokat.

Ebben az esetben a cégnek meg kell térítenie a dolgozóknak az elmaradt jövedelmüket.

A gyárban április 15. és május 10. között állt a termelés a koronavírus-válság miatt, ám míg más cégeknél kifizették a dolgozóknak az állásidőre járó alapbért, náluk ezt is megtagadták, előre nem látható elháríthatatlan akadályra hivatkozva. A szakszervezet szerint pedig azokkal a dolgozókkal, akiknek megszűnt a munkaviszonya, aláíratták, hogy erre az időszakra utólag sem támasztanak semmilyen követelést.

