Jobb, ha erre felkészülünk: ilyen idő lesz június első napjaiban

Pünkösdhétfőn, június elsején a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett elszórtan kialakulhat zápor, esetleg zivatar, amire a középső országrészben van nagyobb esély. A szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos. A leghidegebb órákban 8-14 fok várható, napközben 18-23 fokig melegszik fel a levegő.

Kedden hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A Dunántúlon helyenként, keletebbre szórványosan valószínű zápor, főként az Alföldön helyenként zivatar. A szél a keleti országrész kivételével többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet 5 és 12, a maximumhőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Szerdán néhány órára süt ki a nap, szórványosan valószínű zápor, helyenként zivatar. Napközben többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-11, a legmagasabb hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Csütörtökön a napos időt követően megnövekszik a fátyol- és gomolyfelhőzet. Helyenként zápor, zivatar valószínű. A szél élénk, elsősorban délnyugaton több helyen erős lesz. A leghidegebb órákban 6-12 fok várható, napközben 22-27 fokig melegszik fel a levegő.

Pénteken nagyobbrészt felhős idő várható, szórványosan záporral, zivatarral. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

Szombaton és vasárnap szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, a szél élénk vagy erős lesz. A minimumhőmérséklet szombaton 12 és 18, vasárnap 13 és 19 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 25 és 30, vasárnap 23 és 30 fok között alakulnak.

Címlapkép: Getty Images

