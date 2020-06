Csúcstechnológia figyelmeztet az árvízre a Rábán: ekkor lép működésbe az új rendszer

Elkészült a Rába folyón a magyar és osztrák szakemberek által kiépített árvízi figyelmeztető és előrejelző rendszer. Az Európai Unió által az INTERREG program keretében támogatott, 1,9 millió euró összköltségű, 2016-ban indult projektben, a meglévő Rába előrejelző rendszert fejlesztették tovább, hidrodinamikai és hidrológiai modellek aktualizálásával, a számítógépes háttér fejlesztésével, az előrejelző szoftverek frissítésével.

Hozzáfűzték, hogy a korszerű, grafikus megjelenítést alkalmazó nagy teljesítményű számítógépes rendszer - különböző árvízi helyzetekben - pontos vízállás és vízhozam adatokat alkalmazva, több lehetséges csapadék, - és elöntés forgatókönyvet is felhasználva alkalmas valós idejű árvízi elöntések előrejelzésére.

A tájékoztatás szerint projekt eredményei segítik a felkészülést, hatékonyabbá teszik a védekezésben részt vevő vízügyi, katasztrófavédelmi és önkormányzati szervek együttműködését, szolgálják a Rába menti térségben élő emberek és javak biztonságát, biztosítják a védekezéshez szükséges információk gyors és hatékony elérhetőségét. A jelenleg is tartó tesztidőszak 2020 június 30-án zárul le, ezt követően állítják az árvízi figyelő és előrejelző rendszert folyamatos használatba.

Címlapkép: Getty Images

