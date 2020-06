Együtt támadhat a koronavírus és a téli influenza: több forgatókönyvvel készül a magyar egészségügy

A kormány szerdai ülésén is elemzi a járványügyi helyzetet - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa az online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a döntésekről csütörtökön adnak részletes tájékoztatást. Eddig 418 esetben indult a járvánnyal összefüggő büntetőeljárás.

Járvánnyal összefüggő rémhírterjesztés miatt 120, csalás miatt 128, közveszéllyel fenyegetés miatt 29, járványügyi szabályszegés miatt 21 eljárás indult, amelyekben eddig összesen 80 gyanúsítottat hallgattak meg

- mondta. Ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 770 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 11 172 van érvényben az országban. Elmondta: 2063-ra nőtt azoknak a hatósági házi karanténban lévőknek a száma, akik vállalták, hogy elektronikusan ellenőrizze a hatóság, betartják-e a korlátozó intézkedéseket. Az erre szolgáló szoftver aktív felhasználóinak száma 880 - mondta.

A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Tompánál, Röszkénél és Csanádpalotánál két-két órás, Ártándnál és Csengersimánál egy-egy órás, a buszforgalomban pedig a kilépőoldalon Röszkénél egyórás várakozással kell számolni. A személyforgalomban a kilépőoldalon Hegyeshalomnál egyórás a várakozás.

Arra az újságírói kérdésre, hogy általában sok magyar szokott a horvát tengerparton nyaralni, most mire számíthatnak az oda utazók, az alezredes azt mondta: Horvátország május 28-tól nyolc ország állampolgárai, köztük a magyarok előtt is megnyitotta a határait. A magyarok a horvát közegészségügyi intézet ajánlásait betartva szabadon beutazhatnak Horvátország területére, ugyanakkor

a jelenleg hatályos kormányrendelet értelmében, ha valaki Horvátországból személyforgalomban hazautazik Magyarországra, hatósági házi karanténba kell vonulnia.

Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos ugyanezen a sajtótájékoztatón. Müller Cecília a legfrissebb járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 10 újabb esetet regisztráltak, két ember halt meg. Az aktív fertőzöttek száma 1207, 414 beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg is 33 intézményben vannak fertőzöttek, a betegek és az ápolók gyógyulnak, utóbbiak ismét munkába tudnak állni. A 33 otthonban élő 5991 gondozott között 899 pozitív esetet találtak, 468-an már meggyógyultak. Azt mondta, a koronavírus-fertőzés miatt lezárt kórházi osztályok felszabadulásával folyamatosan bővül a nem koronavírusos betegek egészségügyi ellátása.

Az országos tisztifőorvos fontosnak nevezte, hogy a felsőoktatási vizsgáknál a teremben egyszerre csak a vizsgáztató és legfeljebb két diák tartózkodjon. Mindegyikük számára ajánlott, de nem kötelező a maszk viselése - mondta. A vizsgázóktól azt kérte, vigyenek saját eszközöket magukkal, ha lehetséges tartsák nyitva a terem ablakát. A közös vizsgákon is gondoskodni kell a megfelelő távolságtartás biztosításáról - emelte ki, és a vizsgázókat is arra kérte, hogy ne verődjenek össze nagyobb csoportokba.

Müller Cecília hangsúlyozta: "a vírus itt van velünk", továbbra is világjárványról beszélünk. A keddi adatok szerint a világban mintegy 6 millió 400 ezer fertőzöttet tartanak nyilván és naponta közel százezer fővel emelkedik a számuk, a halálozások pedig meghaladják a 38 ezret. Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: 102 éves volt az a legidősebb beteg, aki gyógyultan távozott a Dél-pesti Centrumkórházból.

Arról is beszélt: a legtöbb szakvélemény valószínűsíti, hogy

a koronavírus köztünk marad, és a téli szezonban az influenzavírus mellett többletmegbetegedést produkál.

Ezt azonban a tapasztalatok alapján felkészülten várják már a szakemberek, a magyar egészségügy több forgatókönyvvel is készül.

Müller Cecília megerősítette: a karanténként funkcionáló lakásokba hibaelhárítás céljából a szolgáltatók dolgozói bemehetnek, mert "nyilván van olyan veszélyhelyzet, ami nem várathat magára". A szakembereknek ilyenkor maszkot és kesztyűt kell viselni - tette hozzá.

