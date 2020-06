Kiadták a figyelmeztetést: jég, brutálisan erős szél, felhőszakadás fenyegeti ezeket a megyéket

Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddi veszélyjelzésében azt írta: szerdán a Baja-Tatabánya vonaltól nyugatra többfelé kell zivatar kialakulására számítani a déli óráktól.

Helyenként heves zivatar is előfordulhat nagyobb méretű jég, erősebb, akár 80-100 kilométer/órás szél, esetleg felhőszakadás kíséretében.

A veszélyjelzés szerint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú, Zala, Veszprém, Vas, Tolna, Somogy, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Baranya megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt.

Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 4-12 Celsius-fok között alakul, az északi völgyekben lesz a leghidegebb, a Dunántúlon a legenyhébb a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet általában 18-24 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet.

A déli óráktól a Baja-Tatabánya vonaltól nyugatra többfelé, a Tiszántúlon és délkeleten pedig helyenként kell zivatarok kialakulására számítani. A dunántúli régióban heves zivatar is valószínű. A zivatarok nagy része az esti órákban megszűnik.

Csütörtök reggeltől főként az ország északkeleti felén számíthatunk zivatarokra, melyek között egy-egy heves zivatar is lehet. A zivatarokat ma és holnap is nagyobb méretű jég (>2 cm), viharos kifutószél (jellemzően 70-90 km/h, de egy-egy helyen >90 km/h is lehet), és esetleg felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérheti (utóbbi kevésbé lesz jellemző).

