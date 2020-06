Ez durva lesz: ezekre a megyékre már másodfokú riasztást adtak ki a nagy zuhé miatt

Békés és Csongrád megye több járására másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután.

Az érintett területeken a következő órákban olyan heves esőzések várhatók, amely során több mint 50 milliméter eső hullhat.

A veszélyjelzés szerint szintén a felhőszakadás veszélye miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett a zivatarveszély miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is helyenként előfordulhat. Kedden előbb keleten, majd a Duna-Tisza-közén, délután már a Dunántúl keleti felén is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok. (Az intenzívebb zivatarok ugyanakkor jellemzően keleten és az ország középső részén várhatóak.)

A zivatarok áthelyeződése hétfőn és kedden is lassú lesz, ezért főként felhőszakadás (lokálisan 30-45 milliméter, keleten lehetnek olyan lassú mozgású intenzívebb gócok amelyből helyenként akár 45-50 milliméter csapadék is) társulhat hozzájuk, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés is kísérheti őket.

Címlapkép: Getty Images

