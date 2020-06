Egyre brutálisabb a pusztítás a Balatonon: hova fog ez vezetni?

Néhány év alatt 2,5 százalékkal csökkent a tó nádterülete – írta meg a Népszava a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén ismertetett, mederkotráshoz készült felmérések alapján. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számára kihívást jelent a Balaton kotrása, hiszen a Zala folyó állandóan tölti fel hordalékkal a tavat.

Körülbelül ötmillió köbméter iszapot kellene eltávolítani a tómederből három ütemben

– elsőként a Keszthely-Szigliget közötti szakaszról 2,5 milliót –, amelynek költsége elérheti a 90 milliárd forintot is. A kotrás előkészületeiként a nádasállományt, valamint az illegális feltöltéseket is megvizsgálták. Ez utóbbi összterülete eléri a 40 hektárt – jelezte Illés Lajos, a Viziterv-Environ Kft. igazgatója a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén, hogy ezzel

tovább csökkent a természetes, náddal borított partok területe.

A Balaton területe 59200 hektár, a 40 hektár így elenyésző tómedercsökkenést jelent. Ugyanez az adat riasztóként hat azonban, ha az 1662 hektár nádassal borított területhez viszonyítjuk a veszteséget. Így ugyanis látható: a nádasok 2,5 százaléka tűnt el. Az OVF a lap megkeresésére arra nem tudott válaszolni, hogy a tópart melyik részén a legnagyobb az illegális feltöltések aránya, és hogy jellemzően mivel töltötték fel illegálisan a tómedret.

A legtöbb illegális feltöltést a nádassal vastagon szegélyezett településeken tapasztalta az illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Más forrásokból a Népszava úgy értesült, hogy

az elmúlt években több mint egy-egy hektárnyi nádas tűnt el Balatonakali, Balatonföldvár, Szántód, Fonyód partjairól, és ezer négyzetméter körül csökkent a nádasterület Balatonfenyves, Balatonalmádi, Keszthely, Balatonmáriafürdő, Gyenesdiás, Badacsonytomaj, Zamárdi, Siófok, Balatonudvari és Badacsonytördemic térségében.

Csak Balatongyörökön négy év alatt 91-ről 127-re nőtt az illegális stégek, bejárók, feltöltések száma, melyek mind nádirtással jártak. Tavaly pedig Balatonakaliban, az egykori kemping területén épülő villapark miatt irtottak ki csaknem 1500 négyzetméter nádast.

Szakemberek szerint

ha nem lesz nád a Balatonon, Balaton sem lesz.

A nádpusztulás jelentős hatással van ugyanis a Balatonra, feltöltésük az egybefüggő nádasok egységes szerkezetének felbomlását, feldarabolódását eredményezheti, ami befolyásolhatja a vízminőséget is.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)