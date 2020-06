Hobbikertészek őrült trükkjei: elképesztő helyen nevelhetsz virágot a lakásban

Szinte nem is csoda, ha az utóbbi időszakot követően a legtöbb ember unja már a négy falat bámulni és a szabadba vágyik. Az erdőket, turista útvonalakat ellepték a kirándulók, a kertekben pedig eddig soha nem látott módon zajlik a munka. Olyanok is megpróbálkoztak elsajátítatni a szép udvar kialakításának csínját-bínját, akik korábban nem túl gyakran fogtak ásót a kezükben. Ez nem véletlen, hiszen nincs is jobb kikapcsolódás, mint a saját magunk által kialakított kertben pihenni, ahol mostanra valószínűleg már színpompás virágok illatoznak és jó pár ízletes gyümölcs és zöldség szüretelhető. Növényekre az alapvető komfortérzetünk kialakításához is szükségünk van nem beszélve arról, hogy a zöld élőlények hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez is.

A lakás tulajdonosoknak, akiknek nem tartozik önálló kültéri terület az ingatlanjukhoz jóval nehezebb dolguk lehet, ha zöld környezetre és a növény gondozás élményére vágynak, de jó hír lehet, hogy ez sem teljesen lehetetlen. Többé pedig már az sem jelenthet problémát, ha kis otthonunkban nem túl sok a rendelkezésünkre álló hely, hiszen üres polcok és hatalmas virágállványok nélkül, néhány ötletes fonott, horgolt, műanyag vagy bambusz beltéri függővel, a megfelelő növényeket kiválasztva hangulatos "lakás dzsungelt" alakíthatunk ki egy egészen kis szobában is.

Kisgyerekeseknek és házi kedvenc tulajdonosoknak, akik a szobanövények mérgező hatásai miatt kerülték eddig a beltéri ültetést, szintén kitűnő megoldást jelenthetnek a függő növények, hogy a veszélyes helyzeteket elkerülve tölthessék fel otthonukat zöld növényzettel. A HelloVidék most összegyűjtötte a Good Housekeeping listájából válogatva, a legjobb beltéri növényeket, amelyek tökéletesen mutatnak függő kaspókban is.

1. Zöldike

A zöldike ápolása nagyon egyszerű, ezért gyakran nevezik a kezdők szobanövényének. A növényt tegyük világos helyre, de ne közvetlenül napfényre. A földet naponta ellenőrizzük és ha a felső réteg kiszáradt, öntözzük meg. Fontos, hogy rendszeresen nyessük, mert gyorsan terjed, az új hajtásokat pedig vágjuk le és ültessük egy kisebb cserépbe.

2. Szobai futóka

A legtöbb háztatásban találkozhattunk már a szobai futóka valamelyik változatával, amely alacsony igényeivel az egyik legnépszerűbb szobanövénnyé vált. Fényigénye viszont magasabb, de a tűző napot ő sem kedveli ennek ellenére, ha nem éri elég fény akkor levelei nem lesznek tarkák. A téli hónapokban csak ritkán igényli az öntözést.

3. Szakállbromélia

A bromélia levelei a fűhöz hasonlítanak, virágzata erőteljes, tömött, rózsaszín, pikkelyszerű fellevelekből áll. Kedveli a meleg környezetet és a közvetlen napfényt. Kevés vizet igényel, ezért egész évben elég ha havonta egyszer öntözzük, mert a túlöntözés rothadáshoz vezethet. A permetezést és a párát viszont kifejezetten kedveli.

4. Nyíllevél

Eleinte levelei széles szív alakúak, színük zöld, halvány sárgászöld. Idősebb korában a növény levelei kisebbek, zöldebbek és hármasan osztottak. A tűző napot nem kedveli, de a levelek színeződéséhez sok fényre van szüksége. Folyamatos, bőséges vízellátást igényel.

+1. Pettyeslevél

A pettyeslevél vagy szeplősarc alacsony termetű, amit pettyezett mintájú, színes levelei tesznek érdekessé. Fontos, hogy meleg, világos helyre telepítsük, de ne tűző napra. Gyönyörű levelekkel jutalmazza meg tulajdonosát, ha rendszeresen öntözik. Páriaigénye nagyon magas, a megfelelő páratartalmat permetezéssel vagy kavicsággyal érhetjük el.

Címlapkép: Getty Images

