Ma is több helyen lehet jég és szélvihar: ezekben a megyékben jobb, ha vigyázunk

A több-kevesebb napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Többfelé várható zápor, zivatar, jelentősebben csak késő estétől csökken a csapadékhajlam délnyugat felől - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A délies szelet egyes tájakon élénk lökések kísérhetik, de intenzív záporok, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Ma az országban szinte bárhol kialakulhat zivatar. A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30 mm-t meghaladó, délkeleten néhol 50 mm-t is elérő csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 km/h-s szélroham is előfordulhat.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére, valamint felhőszakadásra vonatkozóan: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Tolna megyére.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

