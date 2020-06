Talán mégse olyan nagy a baj: nem lesznek bezárt balatoni éttermek

A lap szerint felülmúlta a várakozásokat az elmúlt három hétvége vendégforgalma a Balatonnál. Az északi parti vendéglátók és vendégek kedvét a pünkösdi rossz időjárás sem vette el, de bizakodóak a déli partiak is. Vágó Péter, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Veszprém megyei elnöke szerint a legoptimistább előrejelzések szerint a balatoni vendéglők, bisztrók, büfék forgalma elérheti a múlt évit, ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy a koronavírus-járvány miatt kieső külföldivendég-forgalmat a hazaiak nem tudják pótolni.

A járvány miatt sok szakember tért vissza külföldről, de többen köztük visszatérnének a külföldi üdülőparadicsomokba. Sokan nem is vállaltak el itthoni munkát, mert a jobb fizetés miatt ott folytatnák, ahol korábban abbahagyták. A lap kérdésére, hogy ki vállal majd munkát a kieső emberek helyett, a szövetség elnöke elmondta, hogy valószínűleg nem azok, akik a járvány miatt az utcára kerültek, hiszen nem lenne idő más területről átképezni az embereket és a vendéglátásra előírt szigorú ismeretek és higiénés szabályok elsajátítani.

Szerinte azonban nincs és nem is lesz bedeszkázott ablakú vendéglő a Balatonon, sőt elmondta, hogy vannak olyanok is, akik visszavették az üzletüket vagy újat nyitottak.

Makkos Péter fonyódi vendéglős, a Somogy megyei Kisosz balatoni munkatársa elmondta, hogy a dél-balatoni vendéglátóhelyek többségében már megvan a személyzet gerince, azt viszont még nem tudni, lesz-e elég szakember a júliusi-augusztusi csúcsszezonra.

A déli-parti vendéglátók továbbra is bíznak abban, hogy a magyarok többsége idén a Balatont választja üdülőhelynek és arra számítanak, hogy ezen a nyáron is a hosszú hétvégéken lesz nagyobb a vendégforgalom. Elárulták azt is, várják, hogy újra elinduljnak a nyári rendezvények, hiszen a sokéves tapasztalat alapján a rendezvényturizmus hozza a legtöbb vendéget.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)