Drámaian csökken a fogorvosi praxisok száma: rengetegen nem jutnak megfelelő ellátáshoz

A portál információi alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatai szerint júniusban a fogorvosi alapellátásban tizenegy praxis szerződése szűnt meg. A tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok száma 235 ezer volt áprilisban, 246 májusban és júniusban már 288. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke a portálnak elmondta, hogy ez csaknem 851 ezer ember fogorvosi ellátását érinti. Ezekben a körzetekben helyettesítéssel, csökkentett óraszámban próbálják ellátni a betegeket.

Hozzáfűzte, hogy ténylegesen ellátatlan körzetek is léteznek, ahol a lakosság nem tartozik egyetlen egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező fogorovoshoz sem.Az alelnök becslése szerint 32-35 ezer emberről beszélhetünk. Magyarországon a lakosság 60 százalékának van hiányzó foga pótlás nélkül és harmadának kezeletlen lyukas foga a statisztikák alapján.

A praxisok fenntartása önkormányzati feladat, amit feladatátadási szerződéssel lehet átadni vállalkozó fogorvosnak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finnanszírozott fogorvosoknak a szerződés stabil betegkört biztosít, de ez ellátási kötelezettséggel is jár. A portál szerint idén is vannak ilyen meghirdetett praxis- és letelepedési pályázatok fogorvosok és háziorvosok részére is, amelyek keretösszege 1,25 milliárd forint. Az elnyerhető támogatás összege annál magasabb, minél régebben betöltetlen a praxis: letelepedési pályázat esetén 12–20 millió forint közötti támogatást, praxispályázatoknál pedig 4 millió forintot lehet elnyerni.

Címlapkép: Getty Images

