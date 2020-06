Milliókat spórolhatnak a ház tulajdonosok: mindenkinek jár a hatalmas kedvezmény

Szakértők szerint most van a legideálisabb időszakban az, aki energetikai korszerűsítést szeretne végezni lakásán, házán. Azzal viszont mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az ingatlaniparban durván megszaladtak az árak, amiken a koronavírus-járvány okozta válság helyzet sem segített. Ez azonban a szakértők szerint nem szabad, hogy bárkinek is a kedvét szegje a beruházástól, hiszen egy teljes korszerűsítéssel a rezsiköltségek akár 60-70 százaléka is megspórolható.

Persze megfelelően hosszú távon. Ráadásul az anyagi megtérülés nem minden, a komfort szempontok is sokat nyomnak a latba, arról nem is beszélve, hogy az energetikai beruházások kellemes hasznát évtizedekig élvezhetjük. Három cikkből álló cikksorozatunk első részében a hőszigetelés rejtelmeibe merültünk alá szakértők segítségével.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt arról a friss energetikai beruházásokkal foglalkozó felmérésről, melynek egyik legfőbb megállapítása az volt, hogy sokaknak bár hajlandósága lenne rá, idővel mégsem vágnak bele semmilyen energetikai felújításba Magyarországon. És ez sajnos a statisztikákban is meglátszik, ugyanis hazánkban a nagyjából 4,4 millió lakóingatlant kitevő hazai állomány 70 százaléka nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek. Ezen belül is kifejezetten tragikus az úgynevezett Kádár-kockáknak az állapota, melyek energiahatékonysága még a többiéhez képest is kirívóan rossz.

Az adatok alapján a magyar lakóingatlanok zöménél jócskán lenne lehetőség felújítani, hiszen mint tudjuk, ahol szökni tud a hő, ott szökni is fog.

És hogy miért éri meg lépni? Koritár Zsuzsanna, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) ügyvezetője szerint sok esetben egy családi háznál az energiafogyasztás 50-60 százaléka megspórolható tud(na) lenni.

Ha abból indulunk ki, hogy egy komplex energetikai beruházásról beszélünk, akkor természetesen az energetikai szentháromságra gondolunk. Nevezetesen:

hőszigetelés,

nyílászárócsere,

fűtéskorszerűsítés.

A Pénzcentrum három részes cikksorozatának első részében annak járt utána, mit érdemes tudni a hőszigetelésről, mennyit drágultak az elmúlt években a beruházások, mire kell odafigyelni a hőszigetelő beruházás tervezésekor.

A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)