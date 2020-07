Súlyos veszély leselkedik a kutyatartókra: így előzhető meg egyszerűen a baj

A hőség sokszor nagymértékben megviseli az emberi szervezetet: jellemzően nehezebb az alvás és vannak, akik rosszabbul viselik ilyenkor a stresszt, migrénnel, hirtelen megugró vérnyomással reagál a testük a brutális kánikulára.

A nyári szezon azonban nemcsak nekünk okozhat problémákat, hanem háziállataink számára is, akik a felforrósodó udvarokon és a fülledt lakásokban küzdenek a legmelegebb hónapokkal. Az előrejelzések alapján pedig egy-egy frissítő záport és néhány hűvösebb napot leszámítva még hetekig hazánkban marad a meleg és a leginkább csak nyaralásra alkalmas időjárás.

Korábban írtunk róla, hogy ha strandra, fürdőzni vinnénk négylábú barátainkat felfrissülni a hőségben, akkor hova érdemes ellátogatnunk. De bármennyire is jó megoldásnak tűnik a hűsítő csobbanás, a forró hétköznapokon nem mindig megoldható, hogy a vízpartra utazzunk. A HelloVidék az Ideal Home összeállítása alapján most listába szedte a legjobb tippeket, amikkel elviselhetőbbé tehetjük kedvenceink számára a legforróbb napokat otthonunkban.

1. Kerüljük a kutyasétáltatást a nap legforróbb időszakaiban!

Mivel a forró járdák, akár súlyos égési sérüléseket is okozhatnak a kutya mancsán, ezért járjunk kora reggel vagy késő este sétálni. Amennyiben muszáj több sétát is beiktatnunk, válasszunk árnyékos, füves területeket. A beton sokszor még a nap hűvösebb időszakaiban is túl meleg lehet, ezért időnként ellenőrizzük: ha túl meleg ahhoz, hogy a tenyerünket rátegyük, akkor természetesen ahhoz is forró, hogy a kutya sétáljon rajta.

2. Válasszunk egy hűvös helyet!

Tegyük kis barátunk kedvenc játékait és fekhelyét otthonunk leghűvösebb helyiségébe, hogy minél több időt töltsön a lakás árnyékosabb pontjain. A járólappal burkolt szobák tökéletes helyszínei lehetnek a nyári kikapcsolódásnak. Fontos lehet, hogy a sötétítőt lehúzva hagyjuk, mert így könnyedén megakadályozhatjuk a szoba felmelegedését. Extra segítség lehet kisállatainknak a hőségben, ha hűtőszőnyegekkel, nedves törölközővel vagy mancsuk, fülük nedvesítésével próbáljuk csökkenteni a testhőmérsékletüket.

3. Védjük háziállataink bőrét!

Az emberekhez hasonlóan a napégés az állatokat is érintheti, ezért fontos, hogy kedvenceinket is megóvjuk az erős napsugárzástól. Rövid szőrű, szőrtelen macskáknál és kutyáknál használjunk speciális napvédő krémeket, illetve öltöztessük őket vékony ruhadarabokba.

4. Hidratálj!

A hidratálás, a megfelelő vízfogyasztás nagyon fontos, különösen meleg napokon. Tegyünk egy-egy jégkockát kedvencünk táljába, hogy lehűljön a víz és szívesebben fogyasszák. A lakás különböző pontjain több tálat helyezzünk el, ezzel sok hideg, frissítő pontot kialakítva az otthonunkban.

5. Csak kreatívan

Formáljuk át kreatívan a napi játékot, tanulást és testmozgást! A jégkockába fagyasztott finomságok tökéletesek lehetnek nyári, hűsítő jutalomfalatként. Ha van lehetőségünk használhatunk medencét is egy kis könnyed játékra, ami jó alternatívája lehet a hosszú sétáknak, mozgásnak.

Címlapkép: Getty Images