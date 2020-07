Ezt kár lenne kihagyni: orrunk előtt elevenednek meg az ősállatok a különleges túrán

Húsvétkor tervezték bemutatni, a koronavírus járvány miatt azonban csak mostantól élvezhetik a vendégek az Ipolytarnóci Ősmaradványok bővített tartalmú holografikus vetítését a geológiai tanösvény vezetett túráján. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fejlesztésével további 4 ősállat elevenedik meg a holografikus vetítésen, többek között életnagyságban jelenik meg a 17 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó, a medvekutya is.

Évek óta a geológiai tanösvény túra tetőpontját az ősállatok lábnyomai felett megelevenedő holografikus bemutató jelenti Ipolytarnócon, amelynek keretén belül eddig három miocén kori emlős idéződött meg a látogatók előtt. Dr. Kordos László és Mészáros Ildikó legújabb kutatásai az ősorrszarvúk földje mellett a krokodilok birodalmát és a varánusz-szerű ősgyíkok jelenlétét is kimutatták a területen, a mostani fejlesztésnek köszönhetően most már velük is találkozhatunk a félelmetes medvekutya mellett.

Idén augusztusban lesz 120 éve, hogy Böckh Hugó, Tuzson János és diákjaik bejelentették a fantasztikus felfedezést: sokmillió éves lábnyomokat találtak az akkor már nemzetközileg is híressé vált ipolytarnóci megkövesedett ősfenyő környékén a homokkőben. A 20. század folyamán feltárt kutatási területet az 1980-as években egy csarnok felépítésével tették védetté, amely lehetőséget biztosított a lábnyomok turisztikai bemutatására is.

Az elmúlt időszak holografikus fejlesztéseinek köszönhetően ebben a csarnokban, az eredeti helyzetükben levő lábnyomok fölött elevenednek meg az ősállatok. Ezen kívül idén nyártól belecsöppenhetünk a miocén ősvilág kiterjesztett valóságába, az Idősíkok találkozása című kiállítás keretében kipróbálható az az interaktív fal is, amely nemcsak testközelbe hozza a régmúltat, hanem érintésre be is avatkozhatunk az egykori vulkánkitörés előtti események folyásába is.

Az interaktív falon a gyerekek legnagyobb kedvencei a rágcsálók, akik felágaskodnak, illetve elszaladnak, ha megsimogatjuk őket, de a medvekutyával, a krokodilokkal és a korabeli madárvilággal is biztonságos kontaktusba kerülhetünk. Az interaktív bemutató, a 4 dimenziós időutazás mozi élménye mellett, jelentős segítséget nyújt a területre látogató csoportoknak, nyári táborozóknak és családoknak is a geológiai tanösvényen látottak feldolgozására és átélésére.

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark beléptető kapujaként az Ipolytarnóci Ősmaradványok a 120 éves évforduló tiszteletére tematikus túrákat hirdetett erre az évre, illetve a honlapján cikksorozatban emlékezik meg az 1836-ban elkezdődött kutatásokról és fejlesztésekről. A 2021-es Vadászati Világkiállításhoz kapcsolódóan pedig ettől az évtől tematikus vadászati élménynapokon tekinthetnek be az érdeklődők egy természetvédelmi célú különleges rendeltetésű vadászterület mindennapjaiba, ahol a vadásztatás célja elsősorban a természetes vadállomány szabályozás segítése.

