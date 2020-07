Robban a cukiság bomba: fotókon a tündéri debreceni törpemalacok

A bébibumm nyár közepén sem szünetel a debreceni intézményben: legutóbb a minnesotai törpemalacok családjában történt gyermekáldás június 17-én. A négy életerős apróság születésétől kezdve anyjuk gondoskodását élvezi, idejüket pedig jókedvűen töltik kifutójukban, ahol a látogatók arcára is mosolyt csalnak miniatűr termetükkel, de annál nagyobb játékosságukkal. Szépen gyarapodnak, és hamarosan elérik az egy kilogrammos súlyt.

A Debreceni Állatkert alapításától kezdve igyekszik bemutatni nemcsak a nagyvilág megannyi különleges vad állatfaját, hanem azokat a háziasított állatfajtákat is – köztük az egyik legismertebbet és legelterjedtebbet, a házi sertést –, amelyek városi környezetben nem kevésbé egzotikusnak számítanak.

A minnesotai törpemalac a házisertés viszonylag későn, a XX. század második felében kitenyésztett változata. Nevéhez hűen kifejlett korára is viszonylag kistermetű marad: míg számos sertésfajta a 200 kg-ot is elérheti, a törpemalac végleges tömege átlagosan 50 kg. Ebből adódóan elsősorban hobbiállatként tartják, és ma az Egyesült Államok mellett Európában is igen nagy népszerűségnek. A többi sertésfajtához hasonlóan igen értelmes, megfelelő környezetben nevelkedve pedig barátságos, engedelmes és gazdájához ragaszkodó állat.

Fotó: Debreceni Állatkert

Címlapkép: Getty Images

