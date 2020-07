Utazó doktorok gyógyítanak a Balatonnál: így működik a nyári ügyelet

Már ügyelnek az orvosok a Balatonnál, de a nyári rendszer idén később indult el. A portál a témában készített körképe szerint vegyes most a helyzet: Balatonbogláron, ahol a környéken 12 orvos dolgozik év közben, még a normál orvosi ügyeletre sincs elég ember, de plusz emberre nincs pénz, ezért nincs külön nyári ügyelet sem. Balatonföldváron sem lesz több orvos, a vírus annyi pénzt vett el a várostól, hogy nincs pénz erre, de kevesebb az ügyeletet felkereső beteg is, így a több orvos is felesleges lenne.

Alapvetően hosszú évek óta nehéz kihívás a nyári ügyelet megszervezése a Balatonnál, mert kevés az orvos, sok köztük a nyugdíjas, és közben óriási a vendégforgalom. Nyári ügyeletben sokszor olyan doktorok vesznek részt, akiket a helyi gyógyítók sosem láttak. Forgórendszerben ügyelnek: ők az úgynevezett utazó orvosok.

Az ország más pontjairól érkeznek a tóhoz egy vagy két hétre. Itt ellátják a betegeket, cserébe kapnak szállást, így egyszerre dolgoznak és időt töltenek a Balatonnál.

Zamárdinak például szerződése van mentőorvosokkal, valamint Debrecenből is érkeznek doktorok. Cserébe az önkormányzat szállást biztosít nekik, így a szezonban öt orvossal többen dolgoznak a településen.

A Gyermekmentő Alapítvány tizenharmadik szezonját kezdte meg júniusban a Balatonnál: egy rohamkocsi augusztus végéig Balatonlellén és 60 kilométeres körzetében látja el az arra rászorulókat. Az orvosok, mentősök és ápolók az önkormányzat által biztosított szállásokon laknak a nyári időszakban.

Tavaly összesen csaknem háromszázötven esetben segítettek.

A legtöbbször közúti balesetekhez, allergiás megbetegedés miatt riasztották őket tavaly, de több sikeres újraélesztést is végrehajtottak már.

Címlapkép: Getty Images

