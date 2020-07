Felújítanád a házad? Ezek a munkák nem növelik az ingatlanod értékét

A szakember szerint sokan vágnak bele lakásfelújításba szakértő segítség nélkül, ez viszont könnyen végzetes hibákhoz vezethet. Hiába szeretnénk pozitív eredményt elérni, a rosszul kivitelezett korszerűsítés, de akár egy szimpla falfestés is okozhat olyan károkat, mely miatt végül nem tetszik az ingatlan az érdeklődőknek. Hogy melyek a leggyakrabban elkövetett hibák, amik akár a házunk árát is csökkenthetik? Ennek jártunk most utána.

Paul Keighley, a hramdersfieldi Bramleys igazgatója szerint számos dolog képes elriasztani a vásárlókat, miután megnéztek egy ingatlant. A túlzsúfolt terek, a rengeteg díszítés a falakon, oszlopokon, a falszínek - csak néhány példa a listából. Az ingatlanszakértő szerint, minden embernek, családnak más-más preferenciái vannak, így fontos, hogy szem előtt tartsuk: nem mindenkinek fog úgy tetszeni a lakásunk, mint nekünk és nem is járhatunk mindenki kedvében. De nem is ez a feladatunk!

Sokkal inkább arra kell törekedni, hogy minél jobb színben, állapotban mutassuk meg jelenlegi otthonunk. Hiszen így több esélyünk van arra, hogy el tudjuk adni. Ha mindenképp vannak kényes felületek, amik javításra szorulnak akkor, vegyük figyelembe:

van néhány dolog, amit érdemes elkerülni, ha eladás előtt felújítanánk néhány részletet a házunkban.

Lássuk, mit javasolnak a szakemberek. Mutatjuk, hogy nem érdemes lakásátalakításba kezdeni, ingatlaneladás előtt.

Fontosak a szobák

A szakember szerint a legtöbb házvásárló arra törekszik, hogy a lehető legtöbb hálószobával rendelkező ingatlant válassza. Éppen ezért például két kicsi szobát nem érdemes egy nagy helyiséggé átalakítani. De a hálószoba fürdőszobává való átalakítás is negatív véleményt eredményezhet.

Általában az ingatlan szobáinak csökkentése káros hatással lesz az ház értékére és az eladhatóságra is. Az új házba költözés legfőbb oka a helyhiány és a nagyobb házba való áttérés iránti igény szokott lenni. Mindenki olyan lakást keres, ahol a család minden tagja kényelmesen elfér. Ahelyett tehát, hogy elvennénk tereket az ingatlanból, hangsúlyozzuk ki azokat. Ez dobni fog a ház értékén is. Ha beépíthető a tetőtér, említsük meg, sokan kedveli az ilyen megoldásokat is

- javasolja Paul Keighley.

A kevesebb, több

Ezt az elvet kell vallani a lakáseladáskor. Ha mindenképp kifestenénk, mielőtt befotózzuk és hirdetni kezdjük a házunkat, törekedjünk atta, hogy semleges, egyszerű színeket használjunk. Rated People szakmai portál jelentése rámutat arra, hogy a potenciális lakásvásárlók szerint, a színes tapéták, és mintás falak már nem vonzóak a számukra. Sokkal inkább elfogadják az erősebb színeket, mint a mintákat a falakon. De ugyan ez a helyzet a függönyökkel is. Ki gondolná, de nagyot dob egy lakáson, ha világos vagy épp fehér függönyök lógnak az ablakokon. A sötét színek, itt sem túl szerencsések, épp úgy, ahogy a minták sem. Ez talán azért is van így, mivel a világos színek optikailag tágítják a teret, míg a sötét színek kicsinyítik, összenyomják.

Ne foglald el a teret

Egyre fontosabb a családok számára, hogy legyen garázs a megvásárolt ingatlanhoz, vagy, ha nincs, akkor legyen hely építeni. Szakemberek szerint viszont, ha eddig nem volt ilyen épületünk, nem érdemes most belekezdeni megépíteni.

Egy garázs kialakítása úgy tűnik, hogy hozzáadott értéket jelentene, és növelhetné az ingatlanunk értékét. Viszont nem árt óvatosnak lenni, hiszen könnyen az ellenkezőjét érhetjük el vele: nem tudjuk mekkora méretű garázsra lesz szükség, előfordulhat, hogy túl nagy vagy túl kicsit építünk. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy az új tulaj jobban örülne egy kis kamrának vagy fészernek, amit bepolcozhat a szerszámoknak, kerti eszközöknek. Szóval, ha nincs melléképületünk vagy garázsunk, ne most kezdjünk a megépítésébe

- javasolja az ingatlanszakértő.

Ne tedd tönkre, ami ép

Sokan követik el azt a hibát, hogy a beépített bútorokat elkezdik eltávolítani, hogy nagyobbna tűjön a tér. Ennek semmi értelme, hiszen nem tudhatjuk, hogy a következő lakónak mire lesz igénye. Amikor megtekintik a lakást érdemes szóvá tenni, hogy a konyhabútor, a folyósón található beépített szekrény nagyon jó tárolásra, de bármikor el is távolíthatók, mozgathatók. Ezzel felkínáljuk a lehetőséget, jelezzük, hogy a szoba, folyosó vagy konyha nagyobbá alakítható, mégsem kezdünk rombolásba

- teszi hozzá a szakember.

Kerti móka, vagy mégsem?

A szakember szeritn a legtöbb laksávásárló szépnek, de nem szükségesnek tartja a kerti tavakat, medencéket. Sőt, vannak, akik extra kiadást vagy épp potenciális veszélyt társítanak hozzá - főleg, akik kisgyerekkel vagy állattal költöznek.

Sokat jelent a burkolat

Az első benyomások mindig számítanak. Ha az ingatlanban a padló nem megfelelő, ez tükrözi az otthon többi részét is. Ha valahol hiba van a csempében, vagy kopottak a fa burkolatok ne próbáljuk meg elfendi szőnyegekkel, hiszen, aki megnézi a laksát, minden apró részletre figyelni fog. Ha kiderül a rejtegetés, az nagyon kellemetlen helyzetet szül.

Ne kezdjünk rombolásba

A szakértő szerint ugyan nagyot dobhat a lakáson, ha káddal felszerelt, hiszen még mindig többen kedvelik ezt, mint a zuhanyzókat. Ennek ellenére ne kezdjük el feltörni a csempét és beállítani egy kádat, hiszen ez csak felesleges pénzkidobás. Ez már a következő lakó dolga lesz, ha valóban így akarja. Ez a helyzet nyílászárókkal is. Ne bontsuk ki a fa ablakokat, nem érdemes szétrombolni a falakat csak azért, hogy új ablakokat állítsunk be. Ezekkel csak az időnket pazaroljuk és még több kárt csinálhatunk, mint hasznot.

