Megváltoztak a tervek: ilyen lesz a vidéki város tópartján épülő luxushotel

Korábban mi is megírtuk, hogy ötcsillagos luxushotelt terveznek építeni a tatai Öreg-tó partjára. A koncepció azonban változik a korábban bemutatott tervekhez képest, írja az Index. Tóth Róbert, a beruházó Avalon Center Kft. ügyvezetője azt mondta: úgy akarnak építkezni, hogy egyezségre jussanak a szakmai és a civil szervezetekkel. A különböző műemlékvédelmi és természetvédelmi szervezetek aggodalmaira és kritikáira reagálva most kidolgoznak egy olyan koncepciót is, ami nagyságrendekkel - Tóth Róbert szerint durván 5 ezer négyzetméterrel - kisebb lesz azokhoz a tervekhez képest, amiket májusban bemutattak. Ígéretük szerint nem lesz felesleges fakivágás, és körbejárható marad a tó.

A következő hetekben minden tatai lakossal konzultálnak azért, hogy közvetlen kapcsolatot építhessenek ki velük, illetve a lakossági fórumokon első kézből értesülhessenek a beruházás részleteiről és aktuális állapotáról. Az ügyvezető szerint az Avalonnak a zöld és környezettudatos szemlélet alapvető missziója, ebben a fejlesztésben különösen.

Ez nemcsak egy szállodafejlesztés, hanem egy komplex fejlesztés, ami számos kapcsolódó városfejlesztéssel is jár majd

- nyilatkozta Tóth Róbert.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!