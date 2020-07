Újabb településen ütötte fel a fejét a koronavírus: mindenkit figyelmeztet a polgármester

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere július 21-én, kedden felhívást tett közzé a város honlapján, amit a Haon.hu szúrt ki. A közlemény szerint

már ezen a településen is felbukkant a koronavírus.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nem kap hivatalos értesítést a városunkban lévő, koronavírussal fertőzött betegek számát illetően, azonban tudomásunkra jutott, hogy sajnálatos módon Hajdúböszörményben is megjelent a COVID - 19 vírus. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy a járványhelyzetre való tekintettel legyünk körültekintőek és tartsuk be az érvényben lévő szabályokat, ahogyan tettük ezt tavasszal is: viseljünk maszkot és tartsuk a védőtávolságot

- hívta fel a figyelmet a polgármester, aki azt is hozzátette: az illetékes hatóságok a megfelelő óvintézkedéseket megtették. "Vigyázzunk idős és beteg embertársainkra, vigyázzunk felelősségteljesen egymásra!", zárta szavait.

