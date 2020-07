Balaton vs. Adria vita: elképesztő dolgokról hullt le a lepel

Pénzcentrum: Márciusban jött a teljes leállás, majd májusban nagyjából visszatért a normális élet, nemrég azonban élesedett az új turisztikai besorolási rendszer, mekkora nehézséget okoz ez most a szakmában?

Barna Béla: Március 12-e a turizmus fekete szombatja, onnantól számítva 1,5-2 hónapos teljes leállás volt minden területen. Hogy ebből milyen a talpra állás, az nem egyszerű kérdés. Egyrészt a belföldi turizmusra számítanak a szállásadók, utazási irodák, de az embereknek elfogyott a szabadságuk, munkahelyek vesztek el, és a nyár még oké, de azt senki nem tudja, mi lesz majd ősztől. Maradnak-e addig pénzek arra, hogy legalább belföldre eljussanak emberek. A szálláshelyek jelenlegi foglaltságát nézve jók az előjelek, de nem tudjuk, hogy ez miből adódik. Lehet, hogy most például inkább azok az emberek foglalnak szállást belföldön, akik nem mernek külföldre menni, és most miattuk nagy idehaza a kereslet.

Hogyan hat ez a mostani miliő az utazóközönségre?

Azt látni, hogy az emberek óvatosabbak. A külföldi utakkal kapcsolatban az most a nagy probléma, hogy az emberek az elmúlt pár hónapban bizonytalanságot tapasztaltak, és ez talán rosszabb, mint az egyértelmű szabályok. Egyik nap lehet utazni, másik nap nem. Lett volna múlt héten egy albán utam túracsoporttal, akkor még Albánia teljesen tiszta ország volt, zöld színnel. A hegyekbe mentünk volna túrázni, emberekkel sem találkoztunk volna, de mindegy, mert egyszercsak Albánia piros jelzést kapott. A csoportom tagjai pedig nem tudtak volna bevállalni 2 hét karantént a hazatéréskor. Így az összes utas elvesztette a repülésbe tolt pénzét, hiszen a repülő ment, a szolgáltatást igénybe lehetett volna venni. De ilyen esetre semmilyen jogorvoslat nincs.

Az a nemzetközi szabály, hogy ha a repülő felszállt, akkor nincs repjegyár visszatérítés, mondván, miért nem voltál rajta. Nem csoda, hogy az emberek nem mernek így tervezni, repülőjegyet venni. Most nemcsak a vírushelyzet veszélyes, hanem az erre adott politikai válaszok is szerte a világban. Ez egy nagyon rossz üzenet a jövő utazóinak. Régen tervezhető volt minden, egy évvel előre le volt foglalva minden. Most pedig azt sem tudni, hogy holnap mi lesz.

Címlapkép: Getty Images

