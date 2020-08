Megőrülnek a helyiek: ellepik őket a legyek, már lassan enni sem lehet az invázió miatt

Legyek teszik pokollá a Tolna megyei Koppányszántó lakóinak életét: a rovarok mindent ellepnek, nemcsak a teraszokon, de bent a házakban is, enni is alig lehet tőlük, számolt be az RTL Klub híradója. A helyiek szerint a közeli sertéstelep újraindulása óta van légyinvázió a faluban, pár hónapja már tarthatatlan a helyzet. Egy ott élő arról számolt be, hogy fél nap alatt megtelt a kihelyezett légycsapó, de van, ahol két ragasztócsík sem volt elég ellenük.

Mire egy kanál leves a számhoz ér, addigra négy-öt légy is bele tud repülni

- panaszkodott egy asszony. Ő mondta azt is, hogy a sertéstelep óljain lévő ventillátor miatt a bűzt is érezni lehet, mintha trágyagödör mellett élnék az életüket.

A telep tulajdonosa azt mondta, ők törvényesen működnek, és nemrég egy hatósági vizsgálat is mindent rendben talált a hizlaldában.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!