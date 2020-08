Koronavírus: ezt kérte Orbán Viktor a magyaroktól, beszélt a gócpontokról is

A miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen - köhögve, vagy lázasan - senki ne menjen emberek közé. A kormányfő pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy önkéntes részvétel nélkül semmilyen védekezés nem lehet sikeres.

Egy ország védekezésének minőségét alapvetően nem a kormány tevékenysége, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg

- tette hozzá. Kiemelte, a pápai és mezőkövesdi tömeges fertőzések is úgy történtek, hogy köhögő és lázas emberek olyan helyre mentek, ahol sokan voltak.

Orbán Viktor aláhúzta:

az operatív törzs folyamatosan dolgozik, emellett lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést.

A kormányfő kiemelten fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert annak segítségével olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyeket az emberek is pártolnak. Elmondta, eddig több mint 1,4 millióan küldték vissza a kérdőíveket. Ez nagyon magas szám a nyári szabadságolásokra is tekintettel, ami miatt a kormány augusztus 31-éig meghosszabbította a konzultáció határidejét - tette hozzá.

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy felelősséggel éljen a szabadságával. Azt is kérte, hogy a külföldre tartók inkább csak a szomszédos országokba menjenek, amelyek közül Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország számít biztonságosnak. A kormányfő szerint nem vált az emberi civilizáció dicsőségére az a verseny, amely tavasszal különböző ázsiai reptereken folyt az egészségügyi eszközökért, ezért abban bízik, hogy a világ rendezettebben fordul rá a járvány feltételezett második hullámára.

Magyarországon meglesznek az egészségügy átalakításának, kiigazításának azon lépései, amelyek nagyobb esélyt nyújtanak a tökéleteshez közelítő védekezésre

- tette hozzá, majd aláhúzta, arra kérte az egészségügyért felelős minisztert, hogy készítsen nagyon pontos szakvéleményt az elsőként megjelenő vakcináról. Emlékeztetett: Magyarország már leadta 5 millió adagos rendelését az Európai Uniónál.

Azt is mondta, hogy ma többen dolgoznak, mint januárban, és mintegy 30-35 ezres hiány van a járvány előtti időszakhoz képest. Ez azt mutatja, hogy a kormány jól halad, mivel ez a szám messze 100 ezer felett is volt - fűzte hozzá. A miniszterelnök szerint - "ha az ég nem szakad le és nem ér össze a földdel" - jó esély van arra, hogy ez a különbség ősszel eltűnik, és annyian dolgoznak majd, mint a vírus megjelenése előtt. Megjegyezte, nem kíván megelégedni a vírus előtti foglalkoztatottsági szinttel, hanem azon is túl szeretne lépni.

