Tízezreket spórolhatunk így az iskolakezdésen: most mégse érdemes sietni?

Szeptembertől lesz negyedikes a fiam, még semmit nem vettem neki az iskolakezdéshez, se ceruzákat, se tolltartót, se festéket, és pláne ünnepi felszerelést sem. Augusztus eleje van, és semmiféle értesítést nem kaptunk az iskolától, hogy egyáltalán lesz-e tanévnyitó, vagy mire számítsunk. Persze ők sem tudják, senki nem tudja... Mindenesetre kivárunk, talán a füzeteket majd megvesszük az első napon, de festék, ecset, színes papír rengeteg maradt tavalyról, ahogy a tablet is, amit márciusban vettük a digitális oktatás első heteiben

- mondta el a Pénzcentrumnak egy vidéki édesanya, Anna.

A szülők egy része tehát bizonytalan, van, aki csak füzetet és ceruzát vesz a gyerekének, sok fórumozó úgy sakkozik, hogy tolltartóra, új iskolatáskára, torna- és ünneplőcipőre egyelőre nem ruház be. Holott a tegnap megjelent rendelet értelmében a 2020/2021-es tanév a megszokott rend szerint indul el szeptember 1-jén.

A koronavírus-járvány hazai alakulása eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást. Ugyanakkor sok országban jelentősen nő a fertőzések száma és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről dönt. Az szintén tudható, hogy az iskolák intézkedési protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről.

Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése - közölte az augusztus 11-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Vegyek vagy ne vegyek?

Július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért, de sok szülő az előző, félig digitális tanév tapasztalataiból kiindulva inkább kivár, vagy próbál beszerezni működő okoseszközöket, pláne ott, ahol több gyerek van. Már csak azért is, mert egy általános iskolát vagy középiskolát kezdő tanuló beiskolázása akár a 100 ezer forintot is meghaladhatja, hiszen egy jó minőségű, éveken át funkcionáló eszközöknek megkérik az árát. De főleg akkor szalad meg a számla, ha nem csak taneszközöket, de bútort, íróasztalt, széket is be kell szerezni.

Sőt, a szülők legnagyobb része ruházati cikkeket is vásárol gyerekének, a tornacipő és tornaruha mellett őszi ruhák is kerülnek ilyenkor a kosárba: pulóverek, nadrágok, őszi kabátok. És ezen a ponton máris közelebb kerültünk a 150 ezer forinthoz.

A digitális oktatással a szülők úgy gondolják, hogy a költségek egy részét megúszhatják és akad olyan iskola is Magyarországon, ahol a szülőket külön megkérték, hogy ne vásároljanak meg semmit augusztusban, majd hónap végén küldenek értesítést.

Mégis mire számíthatunk így szeptemberben és mivel számolnak az áruházláncok? A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

