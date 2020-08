Szeptemberben pénz állhat a házhoz: mutatjuk, hogyan igényelheted

Holnap reggel 8 órakor megkezdődik a 2020/2021-es tanév. A legtöbb helyen hagyományos évet kezdenek, de mindenki tudja, hogy rendkívüli helyzet van, és bármikor visszatérhetnek a veszélyhelyzet alkalmával bevezetett állapotok.

De nincs mese, bármilyen lesz is ez az év, a szükséges taneszközöket meg kell vásárolni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban, de az első osztályt kezdőknek még az otthoni irodabútorok vagy a digitális oktatás esetleges visszatérése miatt a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentősebb kiadást jelenthet - derül ki a Pulzus Kutató által készített felmérésből. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet, pláne ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat. Ez az év pedig különösen nehéz abból a szempontból, hogy a korábbi megtakarítások felélése miatt, valamint a koronavírus újabb hullámától tartva idén nehezebb megbirkózni az iskolakezdéssel anyagilag, többen kölcsön segítségével tudják fedezni a kiadásokat.

Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról.

A Pénzcentrum megkeresett több fővárosi és vidéki önkormányzatot is, hogy megtudja, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat.

