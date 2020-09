Súlyos lehet a baj: drasztikus változásokról döntöttek Hévízen

A portál szerint a járvány gazdasági következményei miatt hatalmas veszteséget szenved el Hévíz, a kilábalás pedig évekig is eltarthat. Papp Gábor polgármester szerint a központi gazdasági intézkedések hosszabb távon is éreztetik hatásukat, ezért újfajta működési modellre kell berendezkednie a városnak.

Az idegenforgalmi adóhoz eddig társult állami kiegészítés elvonása jelentős veszteség volt a városnak, ami közel 650 millió forintot jelentett a korábbi években. További nehézség, hogy a lecsökkent vendégszám miatt kevesebb ifa, illetve iparűzési adó folyik majd be.

Hévíz elveszítette működési költségeinek harmadát, egymilliárd forintot, ezért az önkormányzat több lépésben, összességében 30 százalékos költségcsökkentésről döntött.

A képviselők úgy határoztak, hogy a város intézményeiben 24 álláshelyet megszüntetnek, további 12, jelenleg betöltetlent pedig elvonnak. Azok, akik most a kényszerű döntés miatt elveszítik a munkájukat, felmondási időre és végkielégítésre számíthatnak, a város így segíti őket az átmeneti időszakban, míg újra munkát találnak. A polgármester szerint a város adópolitikáját is át kell gondolni, hiszen a takarékosság mellett szükség van bevételek növelésére is. Ezt szolgálta például, hogy augusztus 1-jétől visszaállították és megújították a fizetős parkolási rendszert.

A polgármester leszögezte, készülni kell arra az időre is, amikor helyreáll a megszokott rend a turizmusban. Ez azonban legalább két évet vehet igénybe. Ennek ellenére a város a később bevételt hozó turisztikai fejlesztéseiről nem mondott le, az elnyert pályázatokat, beruházásokat végigviszi, amelyek összértéke hárommilliárd forint.

A városba a július végi adatok szerint az elmúlt év hasonló időszakával összevetve, 55 százalékkal kevesebb turista érkezett.

Címlapkép: Getty Images

