Ez durva: tíz méteres szakadékba vezet a vidéki aszfaltút + videó

Szokatlan felvételt küldött egy férfi az RTL Klub Híradójának, amelyben elmesélte, hogy éppen egy házat készültek megnézni és autóval indultak a Neszmély melletti szőlőhegyre, ám az aszfaltos utat hirtelen elnyelte a föld. Az útra se tábla, se szalag nem volt kihelyezve, semmi nem figyelmeztette az autóst a körülbelül tíz méter mély szakadékra.

A hasadékot egyedül a szemetelők fedezték fel, hiszen a videón is látható, hogy a gödörben már jócskán van autógumi és egy hűtőszekrény is hever az alján. A csatorna megkeresésére a polgármester elmondta, hogy az út már tíz évvel ezelőtt beomlott és annak ellenére, hogy az önkormányzat rendszeresen úttorlaszokat emel a mély szakadék elé, ezeket a szemetelők mindig elhordják. Így továbbra is váratlan meglepetés lehet a szakadékba vezető szakasz.

Címlapkép: Getty Images