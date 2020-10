Életveszélyesnek minősítettek 128 somogyi kéményt: ez okozza a legtöbb problémát

Megyénkben 162 ezer kémény van, melyből 126 ezer tartozik lakossági ingatlanhoz. Az idén 128-at minősítettek életveszélyesnek. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság érdeklődésünkre közölte: a veszélyes kémények száma évről évre csökken, 2019-ben még 226 ilyen volt

- számolt be róla a portál.

Az utóbbi időben több hiba is előfordult a kémények körül. Kiesett egy kéményajtó, lehullott a vakolat. Az egyik kéményünkben galambfészket találtak a kéményseprők

- mondta Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója. Hozzátette, az öt épületükhöz 35 kémény tartozik.

- magyarázta.

Az idén eddig 20 600 társasházi és 15 ezer egylakásos ingatlanban végezte el a kéménytisztítást a katasztrófavédelem somogyi kéményseprőipari szervezete. Ez nagyjából 50 ezer égéstermék-elvezető ellenőrzését jelenti. A közelgő fűtési szezon kapcsán arra hívták fel a figyelmet:

kéménytűz akkor keletkezik, ha a lerakódott, elszurkosodott korom meggyullad. Melynek előzménye a helytelen tűzrakás, s a nem megfelelő tüzelőanyag-használat. Az okok között a második a kémény építőanyagainak elöregedése, s a nem megfelelő műszaki állapot. Fával fűtésnél az a legoptimálisabb, ha két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fával fűtenek. A nedves fa ugyanis nemcsak több lerakódást képez a kéményben, hanem a fűtőértéke is rosszabb, s még a környezetet is szennyezi. A háztartási szemét égetése a lehető legrosszabb megoldás. Senki ne fűtsön színes papírral, háztartási hulladékkal, festett, lakkozott fával vagy bútorlappal, mert ezek rettentő sok kárt okoznak. Mérgező gázokat bocsátanak ki, amelyek lerakódnak az emberek tüdejében, a légkörbe jutva a lakókörnyezetet veszélyeztetik, s a fűtőberendezés és a kémény élettartamát is csökkentik. Ha valaki akár csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használatakor egy teljes fűtési szezonban. A kéményseprők július óta folyamatosan dolgoznak. A járványhelyzet miatt az ellenőrzések során maszkot, kesztyűt és lábzsákot viselnek

– hívta fel a figyelmet a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

