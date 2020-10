Óvatosan fertőtlenítsd most az otthonod: így többet árt, mint használ

Müller Cecília országos tisztifőorvos legutóbbi tájékoztatójában úgy fogalmazott, hogy a koronavírus-járvány második hullámának felfutó, aktív szakaszában vagyunk. A friss adatok alapján újabb 905 embernél mutatták ki hazánkban a koronavírust, ezzel 31 480 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma.

Ahogy a tisztifőorvos is mondta, természetesen a legbiztonságosabb, ha nem kapjuk el a koronavírust, így továbbra is arra kell törekedni, hogy megfékezzük a járvány terjedését. Az üzletekben, mozikban, színházakban, bevásárló központokban, egészségügyi és szociális intézményekben és az ügyfélfogadási irodákban, valamint a tömegközlekedési eszközökön kötelező maszkot viselni, ám legalább ennyire fontos a közösségi viselkedésen kívül, az egyén hozzáállása is.

A tisztifőorvos már az első hullám idején is többször felhívta a figyelmet a higiéniai szabályok fontosságára. A rendszeres kézmosás mellett, otthonunk tisztasága is eddig talán nem látott jelentőséggel bír. Sokan emiatt már-már túlzásokba estek és elindult egy akkor még megállíthatatlannak tűnő folyamat, ahol tisztító- és fertőtlenítőszerek, illetve takarítóeszközök brutális felhalomzásába fogtak a magyarok.

A higiéniai szabályok betartása most talán még fontosabb. A fertőzöttek száma növekszik és mindenki igyekszik távol tartani az otthonától a vírust, ami lássuk be, hogy jóval több házi munkát is jelenthet. Többször írtunk már róla, hogyan gyorsíthatjuk a takarítás, fertőtlenítés folyamatát házi praktikákkal, hogy a járvány idején se kelljen hosszú órákat és rengeteg pénzt áldoznunk otthonunkra.

Furcsának tűnhet, de sok esetben mi magunk generáljuk a plusz feladatokat a listánkra, ezért most a HelloVidék összegyűjtötte a The Spruce listájáról szemezgetve, mik azok a helyek, tárgyak, amikkel túlzásokba esünk és a szükségesnél jóval gyakrabban vagy hosszabban tisztogatjuk. Bármilyen hihetetlen, de a túlzott takarítás is ártalmas lehet nemcsak környezetünkre, hanem igazi idő és pénznyelőként teheti drámává a hétköznapokat.

1. Ruhák

Sokan esnek fogalmazzunk úgy, hogy a mosógép vagy a mosókonyha csapdájába, így hosszú órákat, gyakran egész napokat áldoznak a mosásra. Ha nincs szó makacs foltokról, nem izzadtunk meg igazán és nem voltunk tömegben sem, akkor a legtöbb ruhánk többször is viselhető.

Természetesen vannak kivételek: az alsóneműt, a zoknit, az edzés felszerelést és a test közelében viselt dolgokat minden viselés után ki kell mosni. De érdemes belegondolni, mennyivel kevesebb ruha végezné a szennyeskosárban, ha nem dobálná egy pár órás viselet után a család mindent tagja a pulóvereit, ingjeit, nadrágjait, szoknyáit a padlóra, a székre, a mosatlanok közé. Több szabadidőnk lehet és pénzt takaríthatunk meg: kevesebb mosás, kevesebb víz, áram és vegyszer.

2. Mennyezeti lámpák

A tiszta lámpa jobban néz ki és több fényt is ad, ám sokan ezzel is gyakran túlzásba esnek. A mennyezetre szerelt világítótesteket nem érdemes minden héten portalanítanunk, csináljunk egy ütemtervet és hetente másik helyiség lámpáira fordítsunk időt, így körülbelül 3-4 hetente kerül sor ugyanarra a lámpára.

3. Ágytakarók, paplanok

A paplanokat méretük miatt nehéz tisztítani, így sokszor mosodába kell vinnünk őket vagy otthonunkban csak több mosással érhetünk a feladat végére. A takarónkat, párnáinkat sem érdemes hetente mosni. Ha nincs háziállatunk és nem vagyunk betegek, akkor elég lehet 2-3 havonta a nagymosás.

Járvány idején, illetve ha benti kedvencünk van sokat segíthet az ágytakaró használata, amivel megóvhatjuk az ágyneműnket a szennyeződésektől, portól és könnyebben tisztán tarthatjuk az ágyunkat.

4. Függönyök és drapériák

A szobai függönyöket nem kell túl gyakran takarítani: évente egyszer, kétszer egy alapos mosással vagy száraz tisztítással bőven elegendő. Ha mégis aggódunk a por miatt, vegyük le a függönyöket és dobjuk a szárítóba a „Csak levegő” program, hogy eltávolítsuk a port és még néhány ráncot is.

A konyhákban és a fürdőszobákban a függönyöket gyakrabban (szezonálisan) kell mosni, mert ezekre több szennyeződés kerülhet.

5. Szőnyegek és kárpitozott bútorok

Ideális esetben a szőnyegeket és a kárpitozott bútorokat csak évente egyszer kell szakszerűen megtisztítani gőzzel és a megfelelő tisztítószerekkel. Viszont porszívózni érdemes heti rendszerességgel, mivel ez megakadályozza a szennyeződés és a por beágyazódását a szálakba.

Ha kísérletező vagy, akkor a gyakori és nem megfelelő tisztítással több kárt okozhatsz, mint hasznot. A túl sok sampon vagy tisztítószer használata és a túlzott nedvesítés komoly károkat okozhat. A felesleges tisztítószer valójában vonzza a koszt, a túlzott nedvesítés pedig gyengíti a szőnyeget, és segíti a penészgombák megtelepedését.

6. Fürdőszobai játékok

A gyerekeknek ugyan napi fürdésre van szükségük, de a fürdőjátékok jóval hosszabb ideig bírják két tisztítás között. Ha a játékokat tiszta vízzel öblíti le és hálózsákba akasztja száradni, alapos tisztításra csak havonta van szükség.

7. Díszpárnák

Ahogy említettük a paplanokat, párnákat 2-3 havonta érdmes mosni a huzatokat, lepedőt viszont érdemes a járvány idejént is hetente tisztítani, hiszen közvetlenül érintkezik a bőrünkkel. Más történet viszont a díszpárna, amire nem fekszünk, hanem csak napközben ékesíti az ágyat. A gyakori mosás tönkre teheti ezeket a díszeket, erzét elég három-hat havonta mosni őket.

8. Sütő

A sütő tisztításának sem kell szerepelnie a heti feladatok listájában. Ha a kiömlött maradványokat, azonnal kitisztítjuk, akkor a sütőket évente kétszer-háromszor kell pluszban alaposan kitisztítani. Tervezzük be a sütő nagytakarítását az ünnepi főzés-sütés utáni időpontra!

9. Konyhai kamra

Mivel a hűtőszekrény a főtt és nyers ételek helyszíne, ezért hetente ki kell tisztítani. viszont a kamra nem igényel ekkora figyelmet. Csak évente egyszer vagy kétszer végezzünk nagytakarítást a kamra polcain. Ürítsük ki és töröljük le a polcokat. Rendezés és rendszerezés előtt ellenőrizzük a lejárati dátumokat és, hogy nincs-e rovaraktivitás.

