Tényleg veszélyes, ha valaki koronavírusosan kap influenza elleni oltást? Müller Cecília válaszolt

Tervszerűen zajlik az egészségügyi dolgozók vezénylése - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: a megbetegedések növekedésével nő a kórházi ápolásra szorulók száma, ezért van szükség az egészségügyi dolgozók átvezényléségre olyan intézményekbe, ahol a gyógyításukhoz minden feltétel adott.

Az operatív törzs 21 óvodában, öt iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, illetve 64 osztály és négy iskola esetében digitális munkarendet koronavírusos megbetegedések miatt, ez a múlt héthez képest javuló tendenciát mutat. Müller Cecília kérdésre válaszolva közölte:

az influenza elleni védőoltás nem jelent veszélyt akkor sem, ha azt a koronavírus lappangási időszakában kapja meg valaki.

A három komponensű influenza-oltóanyag nem tartalmaz élő vírust. Az oltás beadhatóságáról a háziorvos dönt egy vizsgálat után - mondta. A szakember mindenkinek, de kiváltképp a 60 év felettieknek és a krónikus betegeknek ajánlja az oltást. A foglalkozás-egészségügyi orvosoknál is rendelkezésére fog állni az oltóanyag, amennyiben igénylés érkezik rá.

Elmondta, hogy van elég védőeszköz a kórházakban, a kórházparancsnokok jelzései szerint kétheti mennyiség folyamatosan rendelkezésre áll.

Kérdés kapcsán kitért arra is, hogy

a hétköznapi életvitelhez teljesen megfelelő az egyénileg készített/vásárolt textilmaszk, amely takarja a szájat és az orrot, illeszkedik az archoz és legalább 60 fokon mosható.

Azzal kapcsolatban, hogy kormánydöntés értelmében 14 milliárd forintot csoportosítottak át a PCR-tesztek elvégzésére, Müller Cecília azt mondta, pénzügyi korlátja egyetlen pillanatig sem volt a tesztek elvégzésének. Mindenkinél, akinél járványügyi szempontból indokolt, térítésmentesen elvégzik a teszteket - tette hozzá.

A Budapesten megrendezett Európai Szuperkupa-mérkőzés járványügyi hatásairól annyit mondott, hogy "az adatok alapján nem köthető a rendezvényhez gócpont". Ha a közönség köreiben nagyobb számban lettek volna megbetegedések, fertőződések, akkor ezek erre az eseményre irányították volna a figyelmet.

Az országos tisztifőorvos elmondta, a járvány továbbra is felszálló szakaszban van világszerte és Magyarországon is, ahol hétfőre 905-tel nőtt az aktív fertőzöttek száma. Kórházban 649 embert ápolnak, negyvenen vannak lélegeztetőépen. Ezért fontos a higiéniai szabályok fegyelmezett betartása - hívta fel a figyelmet.

A visegrádi országokra vonatkozó beutazási könnyítő feltételek újraszabályozásáról döntött a kormány - mondta el ugyanezen a sajtótájékoztatón a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese, Kiss Róbert alezredes. A visegrádi országokra vonatkozó beutazási feltételek hatálya szeptember 30-án lejárt, és az operatív törzs indokoltnak látta a rendelkezések újraszabályozását.

Azoknak a magyar állampolgároknak és családtagjaiknak, akik Csehországból, Lengyelországból vagy Szlovákiából lépnek be Magyarországra, és a jogszabály hatályba lépése előtt szállást foglaltak a V4-országok valamelyikében, elegendő egy negatív eredményű PCR-teszt, hogy töröljék járványügyi megfigyelési kötelezettségüket.

Ehhez hasonlóan a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok is kedvezőbb feltételek mellett utazhatnak Magyarországra november elsejéig, ha van egy negatív PCR-tesztük és a jogszabály hatályba lépése előtt legalább egy októberi napra foglaltak magyarországi szállást. A kormányrendelet - amely hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben - kedden lép hatályba.

Az alezredes ismertette: közérdekű üzem megzavarása miatt, valamint az üzletekben és közintézményekben érvényes védelmi intézkedések be nem tartása miatt összesen 64 rendőri intézkedés történt a hétvégén. A tömegközlekedésben 24 rendőri intézkedésre volt szükség, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot az emberek. Közülük 22 utast figyelmeztetésben részesítettek, 2 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. Üzletekben, közintézményekben a védelmi intézkedések be nem tartóival szemben 33 figyelmeztetést alkalmaztak, 4 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben pedig szabsértési feljelentést tettek. A szeptember 21-étől bevezetett védelmi intézkedések be nem tartóival szemben összesen 759 rendőri intézkedés történt, legtöbb esetben, 635 alkalommal a rendőrök figyelmeztetésben részesítették a szabályszegőket.

A hétvégén ellenőrizték azokat is, akik személyforgalomban átutazási szándékkal léptek be az ország területére, az ország területén történő áthaladásra vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 121 rendőri intézkedés történt.

A zenés-táncos rendezvényekre, valamint a vendéglátóhelyek nyitvatartására vonatkozó szabályok be nem tartása miatt négy esetben alkalmaztak figyelmeztetést a rendőröknek a hétvégén: Sárospatakon, Lentiben, továbbá Komárom-Esztergom megyében.

Az ellenőrzött helyszíneken 23 óra után voltak olyanok is, akik nem a vendéglátóhely alkalmazottai voltak. A hatósági házi karanténról szólva ismertette: a vasárnap 11 290 ellenőrzést végeztek a rendőrök, a hétvégén 3906 emberrel szemben rendeltek el ilyen korlátozó intézkedést, közülük 1861 esetben a határátkelőknél. Jelenleg 20 199 hatósági házi karantén van érvényben, a korlátozó intézkedés alatt állók közül 1041-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze, hogy betartják-e a szabályokat.

A határforgalomról szólva Kiss Róbert elmondta: jó ütemben zajlik a forgalom a határátkelőknél, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél és Tompánál 3 órás, Csanádpalotánál pedig 2 órás várakozással kell számolni, személyforgalomban a belépőoldalon Beregsuránynál kell 2 órát várakozni.

