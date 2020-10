Dúl a fodrász-háború: jócskán kivehetett a bevételből a koronavírus

Tovább dúl a fodrászháború a hazai piacon: a két legismertebb magyar hajszobrász, Zsidró Tamás és Hajas László mellett jól ment a biznisz legnagyobb hazai fodrász-franchisenak, a Biohairnek is a tavalyi évben. Mialatt a két mesterfodrász inkább a prémiumkategóriában nyomul, a Biohair inkább az egyszerű emberekre ment rá, akik az utcáról térnek be meló után - vagy az appon jelentkeznek be.

Most a Pénzcentrum megnézte a három cég frissen leadott üzleti beszámolóit, hogy kiderüljön, mennyi is az annyi, hogy ment a bolt. Mielőtt belevágnánk, érdemes megnézni, hogy melyik piaci szereplő hány szalonnal rendelkezik: Hajas Lászlónak négy üzlete van, három Budapesten, egy pedig Pécsett. Zsidrónak feleennyi szalonja van, mindkettő a fővárosban üzemel.

A Biohair egy gigahálózatot épített fel, Pesten 22, vidéken pedig 18 üzlet tartozik a franchise-hoz. Így a Perger Gabriella közgazdász és Binder Géza mesterfodrász által alapított vállalat Magyarország legnagyobb fodrászati lánca jelenleg.

Érdekes, de mindennek ellenére nem a Biohair generálta a legtöbb bevételt tavaly a három vizsgált cég közül, hanem Hajas vállalkozása. Utóbbi ugyanis 2019-ben több mint 735 milliós nettó árbevételt vallott be, mialatt a franchise központi vállalata, a Perger és Binder BH 2010 Kft. 506,6 millió forintos bevétellel zárta a tavalyi évet. Zsidró két szalonja jóval szerényebb bevételt generált, 98,7 millió forintot. Az viszont látni, hogy mindegyik vállalat valamelyest megnövelte bevételeit 2018-hoz képest.

Adózott eredmény tekintetében szintén Hajas vezet: 29,1 millió forint volt a cég profitja. A Biohair központi cégének mindösszesen 294 ezer forintnyi adózott eredménye volt, ami óriási visszaesés 2018-hoz képest, amikor 26,7 millió forintot vallottak be. Zsidróék profitja 18,5 millió volt, bő 6 millióval több, mint az azt megelőző évben. Hajasék 2018-ban szinte ugyanennyi profittal zártak.

Arról, hogyan vészelték át a járványt és az utána következő időszakot

