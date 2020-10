Durva baleset a vidéki gyárban: gázömlés történt, többen megsérültek és rosszul lettek

Eddig tisztázatlan okból nagy mennyiségű gáz került a légtérbe a dunaföldvári bioetanol gyár üzemi területéről, értesült a dunaujvaros.com. Minderről a helyi polgármesteri hivatal is posztolt:

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ma reggeli órákban a Pannonia Bio Zrt. területén ipari baleset... Közzétette: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal – 2020. október 9., péntek

A Pannonia Bio hivatalos weboldala szerint szerint a baleset helyszíne, vagyis a dunaföldvári biofinomító gyár Kelet-Közép-Európa legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme, ami élen jár az új biomassza alapú technológiák fejlesztésében is. A termelés 2012-ben indult útjára a bioetanollal. Az üzem a kezdetek óta közel háromszorosára emelte termelőkapacitását, új termékekkel is bővítette kínálatát. Napjainkban élelmiszer-ipari és egészségügyi termékeket, biokémiai anyagokat, továbbá bioüzemanyagokat állítanak elő a kőolaj alapú termékek alternatívájaként. A biofinomító egyben Európa legnagyobb egy telephelyen található etanolgyártó üzeme is, amely a hatékonyságot illetően a világ élmezőnyéhez tartozik.

A lapnak több forrás is egybehangzóan azt állította, több súlyos és még több könnyű sérültje van a balesetnek.

A Telex megkeresésére Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere azt mondta, hogy

egy 6 köbméteres tartályban mintegy 4500 liternyi hypóhoz 400 liter salétromsav került, a két anyag kémiai reakciója folytán pedig klórgáz szabadult fel, amitől több ott dolgozó rosszul lett.

„Lakosságvédelmi intézkedéseket az önkormányzatnak nem kellett bevezetnie, a mentőegységek a helyszínre vonultak, a katasztrófavédelem is dolgozik, két mérőkocsival a légszennyezettséget is mérik"

– tette hozzá. A városban élőkre a polgármester tájékoztatása szerint nem veszélyes a felszabadult klórgáz, csak a közvetlen ott tartózkodókat érintette a rosszullét. A polgármester legutolsó információi szerint 15-en sérültek meg, de ez a szám azóta változhatott is.

Címlapkép: Getty Images