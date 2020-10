Érkezik a rettegett kutyabetegség: 4 immunerősítő tipp, amivel felkészülhetünk az őszre

Ha egy vagy több kutyussal élünk egy fedél alatt, akkor talán nincs is annál jobb érzés, mint amikor egy nehéz nap után a boldog és egészséges, életvidám kedvencünk fogad az ajtóban. Fényes bunda, csóváló farok, nedves orr jelzi, hogy minden a legnagyobb rendben van. Gazdiként mindenki a legjobbat akarja négylábú barátainak, ezért igyekszünk mindent megtenni, hogy saját egészségünk mellett, kutyánkat is a lehető legjobb formában tartsuk. Az egészségnek, a megelőzésnek és az immunrendszer erősítésének az őszi-téli szezonban kiemelt jelentősége lehet az állatok esetében is. A kutya egészségének a kulcsa az erős immunrendszer.

Az állatoknál is igaz, ha az immunrendszer nem maximális kapacitással működik, a szervezet védtelenné válik a környezetünkben található mérgekkel, betegségekkel szemben. Augusztus végén hívta fel a figyelmet a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület közösségi oldalán, hogy Budapest több kerületében (a hozzászólások alapján pedig már vidéken is) felütötte a fejét egy eddig kevésbé ismert a kennel köhögéshez hasonló tünetekkel járó légúti fertőzés, ezért óvatosságra intették a gazdikat.

Alapvetően az ősz és a tél, ahogy már korábban is írtuk jellemzően a különböző felsőlégúti megbetegedések szezonja. Az évszak sokak által rettegettnek tartott betegsége, a kennel köhögés neve a legtöbb kutyatartónak ismerősen csenghet, azonban nem biztos, hogy mindenki felismeri már a legkisebb tünetek alapján.

A járvány jellemzően kora tavasszal és ősszel üti fel a fejét, a hűvös, csapadékos időjárás hatására. Legfőbb tünetei a száraz, makacs, fulladozó köhögés, orrfolyás, tüsszögés, könnyező szem, nyákos öklendezés, hőemelkedés és ritkább esetekben láz.

Nyilvánvaló, hogy az erős immunrendszer elengedhetetlen a kutya egészségének megőrzéséhez. Szerencsére háziállattartóként számos dolgot tehetünk kedvenceink immunitásának fokozása érdekében. A HelloVidék most összegyűjtött a Pethonesty tanácsai alapján néhány tippet, amivel megerősíthetjük kisbarátunk immunrendszerét az őszi-téli szezonra.

1. Kiegyensúlyozott táplálkozás

A kiegyensúlyozott étrend a legfontosabb az egészséges immunrendszer szempontjából. A bél tartalmazza rendkívül hasznos baktériumot, gombákat tartalmaz. Ennek megfelelően a test egészséges mikrobiómát az elfogyasztott tápanyagok jelentősen befolyásolhatják.

2. Hidratálás

A kiegyensúlyozott, tápanyagokkal teli étrend mellett kutyánknak mindig szüksége van friss, tiszta vízre. Az emberekhez hasonlóan a kutya teste is közel 80% -ban vízből áll, így a víz elengedhetetlen eleme az egészséges működésnek.

A rendszeres hidratálás:

Ösztönzi az ételek és tápanyagok megfelelő emésztését

Segíti a légzést

Elősegíti az agy, a szív és az izmok egészséges véráramlását

Szabályozza a test hőmérsékletét

"Kiöblíti" a szervezetből a káros méreganyagokat

Minden kutya napi víz szükséglete körülbelül testsúly kilógrammonként 40-50 milliliter naponta. Természetesen ez a szám különböző tényezőktől függ, például kortól, fajtától, időjárástól és aktivitási szinttől.

3. Egészséges testmozgás

Hallottál már olyat, hogy "a kutyás emberek tovább élnek"? Nos, ez az elmélet nagyrészt annak köszönhető, hogy a kutyáknak rengeteg mozgásra van szükségük az egészségük megőrzéséhez, ezért kutyatulajdonosként természetesen aktívabbak is vagyunk. Ha az immunrendszerről van szó, a rendszeres, egészséges testmozgás döntő fontosságú.

A kutyák mozgáshiánya általában elhízáshoz vezet. Testmozgás segít megelőzni és csökkenteni az egészségtelen zsír felhalmozódását, így csökkentve a gyulladás, a fájdalom és a betegség kialakulásának lehetőségét. Az étrendhez hasonlóan a mozgásigény is minden kutyánál egyedi, életkoruktól, fajtától és általános egészségi állapotuktól függően.

Íme néhány ötlet arra, hogyan maradhat aktív a kutyánk szórakoztató programokkal:

Egy kényelmes 30 perces séta a környéken

Kocogás vagy futás (könnyed tempó, hosszabb útvonal)

Kirándulás túraútvonalakon

Játék egy kutyaparkban (esetleg csatlakozzon egy helyi kutyáscsoporthoz!)

Úszni tiszta, nyugodt vízben (esetleg medence vagy patak egy túraútvonal mentén - kerülje az állóvizet vagy az erős áramlású vizet)

Agility a kutyaparkban vagy kutyaiskolában





4. Táplálék-kiegészítők

Célszerű lehet egészséges táplálék-kiegészítőket bevezetni a kutya étrendjébe. Valójában a legtöbb bolti kutyaeledel nem tartalmaz elegendő vitamint és ásványi anyagot a kutya napi szükségleteinek kielégítésére. Ezért további kiegészítőkre lehet szükség. Szerencsére a teljesen természetes alapanyagok egyre népszerűbbek.

Kutya probiotikumok

Ha az immunitásról van szó, a kutyák számára kiváló immunrendszer-erősítő eszköz lehet a probiotikum. A probiotikumok a kutyák mikrobióm lovagjai és tele vannak egészséges baktériumokkal, amelyek:

Erősítik az immunrendszer működését és általános egészségi állapotát

Elősegítik az egészséges emésztést és a tápanyagok felszívódását

Csökkentik a gyomorbántalmak, például a hányás és a hasmenés gyakoriságát

Helyreállítja a gyomor-bél rendszer flóráját

Omega-3 halolajok

Ha kutyák immunrendszerét szeretné erősíteni a halolaj is segíthet. Az immunrendszer hosszú távú fellendítésén túl a halolaj számtalan területen hasznos lehet.

Elősegíti az egészséges agyműködést

Növei az ízületek erejét és általános egészségi állapotát

Javítja a bőr egészségét és csökkenti a szőr hullását

Segíti az egészséges, fényes és puha szőrzet kialakulását





Címlapkép: Getty Images