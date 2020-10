Ebben a vidéki városban él most Pap Rita és Bodnár Attila: Ausztriából költöztek haza

Ahogy a portál írja, hazaköltözött Ausztriából Pap Rita és férje, Bodnár Attila. A híres előadóművész-páros 16 évet töltött a határ másik oldalán, Burgenlandban. A Tények Pluszban számoltak be arról,hogy, a gyerekek kirepültek a családi fészekből (a házaspár fia Grazban dolgozik, a lányuk Bécsben; egyik építészmérnök, a másik fotóművész), nekik pedig itt a helyük, Magyarországon. Már be is rendezkedtek, Bükfürdőn folytatják közös életüket.

Hazaköltözésükkel új irányt is vett az életük, hiszen saját műsorral térnek vissza a tévéképernyőkre. Mint mondták, abban bíznak, hogy a jövő évük koncertekkel lesz tele.

Rita és Attila már 35 éve élnek boldog házasságban. Bodnár Attila szerint elsődleges az, hogy őket a zene, a hivatás, a művészet hozta össze, és egyformán becsülik egymás munkáját.

A kompromisszumkészség, a tolerancia, a türelem egymással szemben, és tudni kell szétválasztani, ami fontos és kevésbé fontos, hogy érdemes-e összeveszni rajta, vagy balhét csinálni belőle

– árulta el boldog házasságuk titkát Pap Rita.

Címlapkép: Getty Images