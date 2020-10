Koronavírus: itt vannak a számok, ennyien betegedtek meg a felsőoktatásban és a szakképzésben

A tanévkezdés óta 165 szakképző intézményben és 52 egyetemen, illetve főiskolán jelent meg a koronavírus, a két ágazatban eddig összesen 1430 esetben mutatott pozitív eredményt a PCR-teszt, írja a Magyar Nemzet. A gyakorlati oktatás elsősorban az egészségügyi, illetve a turisztikai képzések esetén jelent nagy kihívást a járvány miatt, de összessé­gében hatékony a védekezés. Igaz, előfordulnak olyan esetek, hogy a céges munkakörnyezet helyett iskolán belül kell megoldani a gyakorlatozást – ezt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese nyilatkozta a lapnak. Azt is mondta, hogy nyolcmilliárd forint jut a frissen bevezetett ösztöndíjrendszerre, és szükség esetén tovább is bővíti a keretet a kormány. Beszélt továbbá az iskolaőrségről is, és elárulta, milyen esetben volt szükség testi kényszerre.

Arra a kérdésre, hogy az ITM-hez tartozó szakképző, illetve felsőoktatási intézményekben hány helyen jelent meg a koronavírus-fertőzés, Schanda Tamás elmondta: a szakképzési centrumokhoz tartozó intézményekben mindössze 0,14 százalék a betegséggel érintettek aránya a legfrissebb adatok szerint. Ez 271 tanulót és 96 oktatót jelent.

Ami a felsőoktatást illeti, összesen 1063 olyan esetről tudunk, amelyben pozitív lett a PCR-teszt. 331 oktató és 732 hallgató betegedett meg. 165 szakképző intézményben és 52 egyetemen, illetve főiskolán jelent meg a vírus. Ezért is fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat: viseljen maszkot, tartsa a megfelelő távolságot másoktól, ügyeljen a gyakori kézmosásra és fertőtlenítésre, és ha a koronavírus tüneteit érzékeli magán, semmiképpen ne menjen közösségbe

- hívta fel a figyelmet. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban kitért arra, hogy az új ösztöndíjrendszert felmenő rendszerben vezetik be, vagyis a szakmai tanulmányaikat 2020. szeptember 1-jén megkezdettek kapják először az új juttatásokat. A felsőbb évfolyamosok a korábbi rendszer ösztöndíját kapják, kaphatják, ha teljesítik annak feltételeit. Összesen nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, de ha szükséges, bővítik is a keretet.

Az is kiderült, hogy

összesen 185 szakképző iskola jelezte, hogy szeretnék, ha iskolaőr segítené a szabályok betartatását az intézményben, 163 helyre érkeztek meg eddig. Eddig 35 iskolában kellett intézkedniük, összesen 64 alkalommal.

"Alapvetően bűnmegelőzési célú figyelemfelhívások voltak ezek a beavatkozások, csupán kétszer kellett testi kényszert is alkalmazni. Ebből az egyik esetben egy idegen, zavart nő fenyegette a diákokat, és az iskolaőr helytállásának köszönhetően nem történt nagyobb baj. A visszajelzések jók: a diákok, a tanárok és az iskolaőrök is elégedettek a rendszerrel", nyilatkozta a miniszterhelyettes.

