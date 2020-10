Hihetetlen: eddig ismeretlen veszély fenyegeti a háziállatokat

Az MSD Animal Health 2020 elején a Protect Our Future Too kezdeményezés keretében Európa-szerte felmérést végzett állatorvosok és gazdik körében az éghajlatváltozás társállatokra gyakorolt negatív hatásairól.

A megkérdezett magyar állatorvosok többsége egyetért abban, hogy a témáról beszélni kell, hiszen úgy vélik, hogy a gazdik nem elég tájékozottak a melegebb időjárás következtében elszaporodó paraziták okozta veszélyekről.

Ezt alátámasztja, hogy a megkérdezett hazai társállat tulajdonosok negyede nem védi egész évben társállatát a kullancsoktól és más parazitáktól.

Az MSD Animal Health által készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett magyar társállat tulajdonosok 51 százaléka nem gondolja, hogy az éghajlatváltozás hatással lehet társállatuk egészségére.

A globális felmelegedés az elkövetkezendő évtizedekben hatással lesz ránk és társállatainkra is

– hívja fel a figyelmet Prof. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének tanára. A Protect Our Future Too kezdeményezés 21 vezető európai kutatója szintén egyetért abban, hogy az éghajlatváltozás széles körben kihat a kutyákra és macskákra is.

A magyar gazdik 75 százaléka érzi úgy, hogy nem elég informált az éghajlatváltozás társállatokra gyakorolt negatív hatásairól. A magyar állatorvosok 69 százaléka ezzel összhangban úgy látja, a gazdik nem rendelkeznek megfelelő tájékozottsággal a témában.

Az európai állatorvosok 78 százaléka szerint általánosságban elmondható, hogy megnövekedett a vérszívó ízeltlábúak, köztük a kullancsok és bolhák száma, 74 százalékuk pedig állítja, hogy ez a hidegebb hónapokban (október és március között) is megfigyelhető.

Több mint kétharmaduk szerint ezzel egyidőben megnőtt az általuk terjesztett kórokozók miatti betegségek aránya is.

A megkérdezett magyar állatorvosok 98 százaléka szerint Magyarországon gyakoribbá vált a kutyák kullancsok által terjesztett betegsége, a babéziózis.

Az éghajlatváltozás egyik jelentős hatása a paraziták, különösen a kullancsok számának növekedésében jelentkezik, hiszen a melegebb éghajlat hatására hosszabb ideig képesek életben maradni.

Az éghajlatváltozás hatására új kullancsfajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem voltak, másfelől aktivitásuk időtartama is meghosszabbodik

– állítja Prof. Farkas Róbert. Hozzáfűzte, a bolhák és kullancsok nagyon érzékenyek a hőmérséklet és páratartalom akár apró változásaira is, ezért az éghajlat változása jelentősen befolyásolja szaporodásukat és aktivitásukat.

Az európai átlaghoz hasonlóan, a megkérdezett magyar társállat tulajdonosok 74 százaléka gondolja úgy, hogy eleget tud a kullancsok és paraziták hordozta veszélyekről, ám a megkérdezett állatorvosok 69 százaléka úgy véli, hogy a gazdik nem elég tájékozottak a társállatokat fenyegető kockázatokról, amelyeket az éghajlatváltozás következtében gyakoribbá vált ízeltlábú paraziták okoznak.

Mivel a kullancsok a különféle kórokozók terjesztése miatt veszélyt jelentenek a társállatok egészségére, a melegebb időjárás következtében, a korábbiaknál fontosabbá válik a kullancsok elleni védekezés. Habár az állatorvosok több mint egy harmada tanácsolja a gazdiknak kutyájuk és macskájuk egész éves védelmét a bolhák és kullancsok ellen, a felmérés arra mutatott rá, hogy még van tennivaló ezen a téren.

A hazánkban megkérdezett társállattartók 77 százaléka egész évben védi állatait az ízeltlábú külső élősködőktől, 13 százalékuk azonban csak a nyári hónapokban gondoskodik a védelemről. A kutatás eredményei alapján, a magyar társállattartók ezen a téren felelősségteljesebbek az átlagnál, hiszen az európai vizsgálatok szerint az európai társállat tulajdonosok csupán 62 százaléka gondoskodik az egész éves védelemről, 21 százalékuk pedig csak nyáron teszi ezt. Hazánkban a társállattartók 79 százaléka először az interneten keres információt ezzel kapcsolatban, s csak 42 százalékuk keresi fel az állatorvosokat.

Címlapkép: Getty Images