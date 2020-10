Méregdrága ősz vár a családi ház tulajokra: erre mindenképp költeni kell!

A nyári hőség elmúlt és lassan beköszöntenek az igazán hideg napok, amikor úgy érezhetjük legszívesebben az ágyból sem kelnénk ki. Mielőtt azonban teljesen visszavonulnánk, érdemes néhány a vakáció során elhanyagolt munkát pótolnunk, illetve amíg még nincs túl hideg kint jobb, ha felkészülünk a télre.

A hideg időben lakatlan nyaralók, lakóingatlanok esetében súlyos veszélyt jelenthet, ha a hűvösebb hónapokra felügyelet nélkül hagyva a házat, néhány apróságot elhanyagolunk. Egy esetleges meghibásodás, fagyás, gázszivárgás vagy zárlat drasztikus problémát jelenthet, ha későn vesszük észre a bajt. Ha a nyári időszak után valóban nem látogatunk már a hétvégi házba, akkor fontos, hogy még a fagy előtt elzárjuk a vizet, valamint a gázt és áramtalanítsuk az ingatlant. Sokat segíthet a biztonságos áttelelésben, ha megkérünk egy szomszédot, hogy ügyeljen a házra.

Talán nem is gondolnánk, de nem csak a nyaralók igényelnek külön előkészületeket ahhoz, hogy az őszt és a telet teljes biztonságban, nyugalomban és kényelmesen tölthessük. Itt az ideje a nyaraló felkészítése után, otthonunkat is ráncba szedni, hiszen amellett, hogy tisztább, rendezettebb környezetben komfortosabban érezhetjük magunkat, rengeteg pénzt is megtakaríthatunk, ha a műszaki problémákat megelőzzük és nem lesz szükségünk javításra.

Korábban már írtunk róla, hogy a fűtési szezon előtt rendkívül fontos, biztonságunk érdekében átnézetni a fűtőeszközöket egy szakemberrel. Ha ezt eddig még nem tettük meg, akkor első lépésként minél hamarabb intézzük el, még az igazán hideg napok előtt.

A fűtéssel kapcsolatos előkészületeken kívül még sok feladat vár ránk ősszel, amit most a The Spruce listája alapján a HelloVidék összegyűjtött. Ideje például megismételni a szezonális munkákat, amiket legutóbb tavasszal csináltunk meg és időben felkészülni a fagyra. Ezúttal a szabadtéri feladatokkal kell kezdeni, majd ha beköszöntenek a hűvösebb napok, akkor lehet folytatni a munkát bent. Ha most szorgalmasan dolgozunk, akkor gond nélkül élvezhetjük majd otthonunkban a telet.

1. Tisztítsuk meg és rakjuk el a kültéri bútorokat

Míg vannak dolgok, amik egész évben élvezhetik a szabadban töltött időt, több tárgynak inkább árthat a hűvös. Válasszunk egy száraz, napsütéses napot, hogy a kültéri bútorokat megfelelően letisztíthassuk a tárolás előtt. Különösen fontos a foltok eltávolítása, mert ha több hónapig maradnak a kárpiton vagy a napernyőn, később sokkal nehezebb dolgunk lehet.

Ha nincs helye a bútoroknak, akkor fóliázzuk le vagy tegyünk ponyvákat rájuk, így biztonságosan átvészelhetik a telet. A fém bútorok és kiegészítők esetében alá is tegyünk ponyvát, hogy megakadályozzuk a makacs rozsdafoltok kialakulását a terasz járólapján.

2. Kerti eszközök karbantartása és tárolása

Ahogy a kert szunnyad a téli hónapokban, ugyanúgy a kerti felszerelések is. Itt az ideje, hogy minden szerszámot és megtisztítsunk, és elvégezzük a szükséges javításokat, hogy csúcsformában legyenek, amikor megérkezik a tavasz.

3. Tisztítsuk meg az ereszcsatornákat és lefolyókat

Az őszi levelek addig szépek, amíg el nem dugítják az ereszcsatornákat és a lefolyókat. A levelekkel és tűlevelekkel tömött ereszcsatornák amellett, hogy nem túl szépek, penészproblémákat okozhatnak, elindíthatják a fanya rothadását és tetőszivárgáshoz vezethetnek. Lehet, hogy az ősz folyamán többször ki kell tisztítani az ereszcsatornákat, mivel a levelek folyamatosan hullanak.

4. Téliesítsük a szabadtéri medencéket, csapokat

Ha van szabadtéri medencénk vagy bármilyen kültéri vizes blokkunk, csapunk, zárjuk el, engedjük le a vizet vagy használjunk fedelet. Szánjunk időt a szabadon álló csövek és csapok téliesítésére is, hogy elkerüljük a későbbi költséges javításokat.

5. Mossuk le a külső és a belső ablakokat

Az ablakok téli előkészítése, a tökéletes alkalom az üvegmosásra. Kezdjük az ablakok külsejével. Még akkor is, ha újra le kell öblíteni az ereszcsatorna tisztítása után, nagy öröm lesz, hogy letakatítottuk az ablakokat a hosszú téli napok előtt. Ha már csillognak az üvegek, a redőnyöket, árnyékolókat és függönyöket is portalanítsuk, tisztítsuk meg.

6. Ellenőrzés

Mielőtt az időjárás hidegre fordulna, szánjunk időt arra, hogy körbejárjuk otthonunk külső részét, és feljegyezzük azokat a területeket, amiket téliesíteni kell. Ha nem sokat tud a karbantartásról, érdemes hívni egy szakembert.

A nyári hőség után ellenőrizzük, hogy nincs-e repedés a tetőn. Javításokat végezzük el, mielőtt a hó, a szél és az eső szivárgást okozna. Tegyünk ki csapdákat, hogy az egerek, más rágcsálók és a rovarok ne az otthonunkban keressenek téli menedéket. Vizsgáljuk meg a falakat, alapokat, és keressük meg a repedéseket, majd ezeket is javítsuk ki még a fagyoke előtt. Ellenőrizze az ablakok és az ajtók tömítéseit, szigetelését és a nagyobb energiahatékonyság érdekében cseréljük ki, ha sérült.

7. Cseréljük ki a füstérzékelő elemeit

Az évszakok változása a füst- és szén-monoxid-érzékelők elemcseréjének idejét is jelzi. Ez egy olyan feladat, amely élet-halál kérdés lehet, valamint több tízezres javítási költségeket előzhetünk meg vele.

8. Légszűrők cseréje

Amellett, hogy egy technikus ellenőrzi a fűtési rendszert, fontos, hogy rendszeresen cseréljük a fűtés és a légkondicionáló rendszer szűrőit. A szűrők cseréje vagy tisztítása javítja otthonunk levegőminőségét, és csökkenti a kopást is.

9. Nagy takarítás az egész házban

Ha a nyár folyamán könnyedén vettük a házimunkákat, és csak a leglátványosabb piszoktól szabadultunk meg, itt az ideje egy szezonális nagy takarításnak. Most kell kitakarítani az eldugott, elfeledett helyeket és a takarítóeszközöket is.

A hálószobában

Porszívózzunk az ágy és az összes bútor alatt is. A nehezebb téli ágyneműt mossuk ki vagy frissítsük fel.

Tisztítsa meg a szőnyegeket.

A fürdőszobában

Távolítsuk el a szappan maradványokat a fürdőszobából. Kezeljünk minden penészt a zuhanykabinban. Tisztítsuk meg a fürdőszobai szekrényeket, és dobjuk ki az elavult termékeket. Mossuk le a függönyöket és a fürdőlepedőket. Tisztítsuk meg az összes berendezést, beleértve a kapcsolólemezeket és a kilincseket is.

A nappaliban

Porszívózzunk le minden kárpitozott bútorot, beleértve a párnákat is. Tisztítsuk le az összes billentyűzetet, távirányítót és elektronikus eszközt. Portalanítsuk a bútorokat és a könyveket, porszívozzuk fel a padlót és a szőnyegeket. Tisztítsuk le a falakat és távolítsuk el a kopásnyomokat.

A konyhában

Ürítsük ki és tisztítsuk meg a kamrát. Készítsünk listát az ünnepi sütési kellékekről, amelyekre még szükség lesz. Takarítsuk ki a sütőt, a hűtőszekrényt és a fagyasztót. Dobjuk ki a lejárt vagy már nem felhasználható ételeket. Ellenőrizzük és tisztítsuk meg a kisesbb konyhai készülékeket.

10. Rakjuk el a nyári ruhákat és ellenőrizzük a téli ruhatárunkat

A hálószobák takarítása közben ne felejtsük el a szekrényt és a nyári ruhákat. Ürítsünk ki mindent és válogassuk ki a nyári ruhákat, mielőtt eltennénk a következő szezonra. Olyan ruhákat válasszunk, amelyeket a következő évig tárolni szeretnénk, és egy mosás után csomagoljuk el. A többit ajándékozzuk vagy adjuk el. Amíg a szekrény üres, ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan kártevők, amelyek a ruháinkat tönkretehetnék.

Címlapkép: Getty Images