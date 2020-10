Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a kutyád

Az ősz és a tél a kutyáknál is a felső légúti megbetegedések szezonja, de az egyik legrettegettebb kór a kennelköhögés is jellemzően ebben az időszakban támad járványszerűen. Korábban már írtunk róla, hogyan óvhatjuk meg négylábú barátaink egészségét immunrendszerük megerősítésével és arról is, hogy mire érdemes figyelnünk az őszi sétáknál.

A legnagyobb nehézséget talán az okozza, hogy bármilyen jól is értjük kutyánk jelzéseit, mégsem tudhatjuk egészen biztosan, hogy mikor, mit érez. Egy-egy tünet, a megváltozott viselkedés legtöbb esetben valamilyen problémát jelez, ami a legapróbb okoktól egészen súlyos bajokig számos dologra utalhat. Egy régebbi cikkünkben megvizsgáltuk a tüsszögés lehetséges okait és most pedig a mancs túlzott nyalogatásáról rántjuk le a leplet. Pontosabban a HelloVidék összegyűjtötte, hogy milyen problémákat jelezhet, ha a kutya egyre többször piszkálja a mancsát.

A tisztálkodás, önápolás minden kutyától megszokott viselkedés. A kutyák gyakran nyalogatják a mancsaikat, hogy gyorsan újra tiszták lehessenek, miután a szabadból bejöttek, ahol sok szennyeződés és törmelék tapadhatott a lábukra. Viszont, ha kedvencünk túl sokat vagy hosszantartóan nyalogatja vagy akár rágcsálja a mancsát, az valami komolyabb problémát jelenthet egy kis kosznál.

Mielőtt a tüneten enyhítenénk fontos kideríteni az okot és ismerni a lehetőségeket. Számos lehetséges oka lehet ennek a viselkedésnek, többek között:

Allergia (élelmiszer, környezeti, szezonális)

Sérülések

Bőrbetegségek

Szorongás

Paraziták

A HelloVidék most igyekszik a leggyakoribb lehetőségeket bemutatni, amikkel találkozhatunk. Fontos azonban, hogy ebben az esetben is csak egy szakember, orvos állíthat fel biztos diagnózist a tünet kezeléséhez.

1. Allergiák

Lehetséges, hogy azért piszkálja a mancsait a kutya, hogy az allergiás reakció okozta viszketést, irritációt enyhítse. Ha étealallergiáról van szó, akkor legtöbb esetben az elfogyasztott étel után azonnal jelentkezik a tünet. Amennyiben csak enyhébb érzékenységről van szó, az állatorvos javasolhat eliminációs diétát, hogy kiderüljön pontosan milyen összetevőre allergiás az eb. Jó módszer lehet, ha listát készítünk arról, hogy mit eszik a kutya és mikor kezdi nyalogatni a mancsát.

A kutyáknál általában allergiás reakciókat kiváltó ételek közé tartoznak a tejtermékek, a marhahús, a csirke, a tojás és a búza.

Más típusú érzékenységek esetében az emberekhez hasonlóan nagyjából olyan környezeti allergiákról beszélhetünk mint a moha, fű, virágpor, poratka és a penész okozta irritációk. Ezeket az allergiákat a kutyáknál is tüsszögés, orrfolyás és bőrkiütés is kísérheti. Figyeljük meg kedvencünket a parkba tett kirándulások után!

2. Sérülés

Mindannyian láthattunk már olyan, első pillantásra mókásnak tűnő fotókat az interneten, ahol szegény kutya méhekkel találkozott és egy-egy testrésze a többszörösére dagadt. Viszont a méhcsípés, a tövis, a köröm sérülése komoly kellemetlenségeket okozhat a kutyáknak. Ezek a problémák szintén a túlzott mancs nyalogatáshoz vezethetnek, amivel az eb igyekszik enyhíteni fájdalmát, kezelni a bajt.

Ha találunk valamit, és nem vagyunk benne biztosak, hogyan lehet biztonságosan eltávolítani, akkor a legjobb, ha állatorvoshoz fordulunk.

3. Bőrbetegségek

A kutyák sokféle bőrbetegségben szenvedhetnek, amik ételérzékenység és allergia tüneteként is megjelenhetnek, de bakteriális fertőzések és a túlzott fürdés is okozhat. A dermatitis, vagyis viszkető bőrgyulladás avgy ekcéma általában allergiát jelez, míg a száraz, hámló bőr és a szőr elvesztése túl gyakori fürdésre utalhat. Ügyeljünk arra, hogy a kutya fajtájának megfelelő fürdési gyakoriságot vezessünk be. A túlzott ápolás kedvencünk természetes faggyú, olaj háztartásának felborulásához vezethet, ami veszélyezteti az egészséges szőrzetet.

4. Szorongás

Ha nem találunk sérülést és minden jel szerint nem is az allergia a kiváltó ok, akkor lehetséges, hogy a kutya szorong. A kutyák számos okból szoronghatnak. Ha a rutinunk drasztikusan megváltozik, kedvencünk hosszabb ideig van egyedül a megszokottnál, vagy hangos zajok zavarják, mint a mennydörgés és a tűzijáték, akkor szoronghat.

A mancsnyalás mellett a szorongás tünetei közé tartozik a pusztító, romboló magatartás, a túlzott ugatás, nyugtalanság. Ha szorongásra gyanakszunk, akkor mindenképp keressük fel állatorvosunkat vagy egy trénert, tanácsadót, aki új módszerekkel segíthet. Fontos, hogy a kutyák egészen egyszerűen kényszeres tevékenységeket is csinálhatnak, ha unatkoznak, mint például a mancsnyalás. Próbáljunk több időt fordítani az eb aktivitására, elfoglaltságaira. Hosszabb vagy gyakoribb séták és extra járékok is segíthetnek.

5. Paraziták

A bolhák és a rühösség viszonylag gyakorinak számítanak, amelyek súlyos viszketést okozhatnak a test különböző részein, így a mancsokon is. Ha parazita problémával állunk szemben, akkor a viszketés mellé bőrpír és szőr veszteség is társulhat. Az állatorvos könnyedén segíthet a pontos diagnózis megállapítása után, a legjobb kezelés megtalálásában.

Bár vannak olyan elkerülhetetlen balesetek, mint a méhcsípés vagy a paraziták, ám a jó hír az, hogy a túlzott mancs nyalogatás olyan problémákat jelezhet, amelyek közül a legtöbb akár otthon is kezelhető. Ha pedig nem, akkor a szakemberek számára könnyedén, rövid idő alatt orvosolható.

Van azonban néhány lépés, amivel jó eséllyel elkerülhetjük a mancsok kíméletlen viszketését:

Tartsuk be következetesen a megfelelő fürdetési rendet.

Adjunk természetes értend-kiegészítőt kedvencünknek. A probiotikumokban, prebiotikumokban és az omega-6 vagy omega-3 zsírsavakban gazdag kiegészítők bevezetése a kutya étrendjébe segíthet a szőrzet és a bőr egészséges megőrzésében.

Próbáljuk ki az allergiásoknak szánt, sensitive kutyaeledeleket, amik gyakran új fehérjeforrást jelenthetnek és mellőzik a gyakran allergiás reakciókat okozó összetevőket. Egyeztessünk az állatorvossal egy új étrend kialakításáról.

Címlapkép: Getty Images

