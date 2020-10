Durva bírságra számíthatnak a kirándulók: sokba kerülhet a felelőtlen gyűjtögetés

Az őszi szezon számos kincset tartogat: az erdőkben érik a berkenye, a som, a csipkebpgyó, a fekete bodza, a galagonya, a kökény, a sósborbolya és a vadalma, vadkörte is. Sok őszi termés kifejezetten egészséges és érdemes fogyasztani a téli időszak közeledtével. Például a csipkebogyóból lekvár is készíthető, amely magas C-vitamin tartalma miatt kifejezetten ajánlott.

A portál szerint a Pilisi Parkerdő termései is igazi vitaminbombák, amelyeket az őszi séták alkalmával megkóstolhatunk, sőt haza is vihetünk belőlük, csak néhány szabályra fontos figyelnünk.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvovivője a portálnak elmondta, hogy mint minden állami erdőgazdasági területen, így náluk is szedhetők az említett gyümölcsök saját felhasználásra, de

fejenként csak két kilogramm.

Aki mégis nagyobb mennyiséget szeretne akár hazavinni, akár árusítani, annak az erdőgazdálkodó engedélyére van szüksége a gyűjtéshez.

A gombaszezon sem ért véget a hűvősebb idővel. Mészáros Péter azonban óvatosságra inti a gyűjtögetőket. A szakember javasolja, hogy vizsgáltassuk meg gombaszakértővel, ami a kosarunkba kerül.

