Óvatosan az otthoni fertőtlenítéssel: ez az 5 dolog többet árt, mint használ

Fokozatosan nő a koronavírusos betegek száma Magyarországon. Ahogy a szakemberek fogalmaztak a koronavírus-járvány második hullmának felfutó szakaszában vagyunk. A legfrissebb adatok szerint 2032 újabb magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, így hivatalosan 52 212 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 46 fővel emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 35 653 fő. Az aktív fertőzöttek 30%-a, az elhunytak 38%-a, a gyógyultak 30%-a budapesti, de vidéken is egyre magasabb számokat tapasztalhatunk.

Vidéken a legtöbb beazonosított fertőzött Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van.

Ahogy Müller Cecília országos tisztifőorvos többször is hangsúlyozta, természetesen a legbiztonságosabb, ha nem kapjuk el a koronavírust, így továbbra is arra kell törekedni, hogy megfékezzük a járvány terjedését.

A legtöbb helyszínen már kötelező a maszkviselés. Üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, állomásokon komoly bírságokat kaphatunk ha nem húzzuk fel a szájat és az orrot eltakaró maszkot.

A szabályok betartásán és a közösségi viselkedésen kívül, azonban legalább ennyire fontos az egyén hozzáállása is.

A tisztifőorvos már az első hullám idején is többször felhívta a figyelmet a higiéniai szabályok fontosságára. A rendszeres kézmosás mellett, otthonunk tisztasága is eddig talán nem látott jelentőséggel bír.

A takarítás nem biztos, hogy a kedvenc tevékenységünk, de a higiéniai szabályok betartása most talán még fontosabb. A fertőzöttek száma növekszik és mindenki igyekszik távol tartani az otthonától a vírust, ami lássuk be, hogy jóval több házi munkát is jelenthet. Többször írtunk már róla, hogyan gyorsíthatjuk a takarítás, fertőtlenítés folyamatát házi praktikákkal, hogy a járvány idején se kelljen hosszú órákat és rengeteg pénzt áldoznunk otthonunkra. Sokan viszont talán nem is gondolnánk, hogy néha bizony súlyos hibákat is véthetünk takarítás közben, amik jelentősen lelassíthatják a munkát. A HelloVidék most a The Spruce listája alapján összegyűjtötte a leggyakoribb takarítási hibákat, amiktől jobb, ha elkerülünk.

1. hiba: halogatás

Feltöröljük azonnal a lehullott ételmaradékot a konyhában, ami épphogy érintette a padlót vagy hagyjuk? Ha a földön hagyjuk a ragacsos foltoka, szennyeződéseket a 15-20 másodperces munka helyett, később hosszú perceket szánhatunk a munkára. Rosszabb esetben még a hangyák is ellephetik a konyhát a finom, számunkra alig észlelhető falatokra.

A halogatás a takarítás bármelyik mozzanatánál hatalmas hiba lehet. A napi takarításra és a szobatisztításra fordított néhány perc sokkal könnyebbé teszi a nehéznek tűnő nagytakarítást. Érdemes a konyhai felületeket fertőtleníteni, a piszkos ruhaneműt a szennyesbe tenni, a fürdőszobai mosdókagylót és a zuhanyzó ajtaját minden használat után letörölni, és a rendetlenséget, például a postát, újságokat és nyugtákat naponta elpakolni, kidobni. Így a heti portalanítás, porszívózás, WC-tisztítás, konyhai felmosás és mosás sokkal egyszerűbb lesz.

2. hiba: rossz sorrend

Senki nem akar több időt tölteni a takarítással, mint amennyit muszáj. Ha rossz sorrendben végezzük a feladatokat, akkor az alapos takarítás ellenére lehet, hogy többször is át kell törölnünk bizonyos részeket. Például ha a porszívózással kezdjük a nappali takarítását és utána portalanítjuk a polcokat, akkor újra felhalmozódhat a kosz a padlón. A pakolás után fontos, hogy mindig fentről haladjunk lefelé, minden helyiségben.

3. hiba: nem megfelelő tisztítószerek használata

A tisztítási, takarítási munkák elvégzéséhez nem elég, hogy erős szereket választunk. A nem megfelelő tisztítószerekkel többet árthatunk, mint amennyit segítünk. A túl erős tisztítószer használata maradandó károkat okozhat egyes felületeken. A címkék ellenőrzésével nemcsak időt takaríthatunk meg, hanem pénzt is. Ha megpróbáljuk csökkenteni az otthonunkban használt vegyi anyagok mennyiségét, akkor a természetes vagy zöld tisztítószerek is megfelelő hatásúak lehetnek.

4. hiba: piszkos tisztítóeszközök használata

A piszkos eszközök ahelyett, hogy tisztává varázsolnák otthonunkat, súlyosbíthatják a helyzetet. A nem megfelelően tisztított eszközök, szivacsok, törlőrongyok számos baktérium búvóhelyévé válhatnak. A rendszeresen nem tisztított mosógép visszaviheti a test szennyeződéseit a ruhákra, amik a mosás után kellemetlen szagúak lehetnek.

Szánjunk időt a felmosófejek, törlőkendők, suroló kefék, szivacsok tisztítására minden használat előtt. Az eldobható eszközök esetében minden tisztítási folyamathoz használjunk friss eszközt.

5. hiba: Nem tanítjuk meg a gyerekeket, hogyan segíthetnek a házimunkákban

A kisgyermekek mindent szívesen csinálnak, amit anya és apa tesz, ezért a közös takarítás lehet a legjobb alkalom arra, hogy a kisgyerekeket a helyes módszerekkel bevonjuk a házimunkákba. Érdemes egyszerű feladatokkal kezdeni például törölközők összehajtása, sima felületek portalanítása, ablakok mosása (nem vegyszerekkel). Ahogy egyre idősebbek, kicsit nehezebb feladatokat is kipróbálhatnak, mint a mosás.

Címlapkép: Getty Images