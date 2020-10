Elkeserítő a helyzet a legtöbb megyében: ennyi pénzt húzott ki a magyarok zsebéből a koronavírus

Felével kevesebb gyümölcsöt adnak el, mióta egekbe szökött az ára, de kevesebbet is költhetnek a magyar vásárlók. 7,3 százalékkal kevesebbet, 200 ezer forintot költhet havonta egy átlag magyar a koronavírus miatt - a GFK piackutató friss, nemzetközi felmérése szerint. Nagyobb visszaesést mértek a vásárlóerőben nálunk, mint átlagosan Európában.

Ráadásul a magyar megyék háromnegyedében az országos átlagnál is kevesebből élnek

- számolt be az RTL Klub híradója. Békés egyike a 14 magyar megyének, ahol az átlagnál is alacsonyabb vásárlóerőt mértek, és bár egy átlagos budapesti is kevesebb pénzből próbál gazdálkodni, továbbra is a fővárosiak költhetnek legtöbbet.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.