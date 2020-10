Orbán Viktor megszólalt: ekkor kaphat koronavírus-vakcinát Magyarország

Januárban megkezdődhet a veszélyeztetett csoportok oltása, megérkezhet az első adag koronavírus-vakcina Magyarországra - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek reggel. A kormányfő elmondta, tömegesen várhatóan áprilisban lesz elérhető a vakcina, előfordulhat, hogy akár 2-3 fajta oltóanyagot is be tudunk szerezni, írja a Pénzcentrum.

Kétszer annyi influenza elleni oltásunk van, mint békeidőben, de lehet ez nem elég, ezért rendeltünk 360 ezret, valamint van egy magyar vakcinagyár is - mondta a miniszterelnök. Debrecenben is épül egy új oltóanyag-gyár. Mind a remdesivirt, mind a favipiravirt gyártják Magyarországon.

December végén, január elején az első adag koronavírus-vakcina megérkezhet Magyarországra, a krónikus betegeket és az időseket január környékén be tudják oltani.

A tömegben érkező vakcinák áprilisra várhatóak, ekkor lesz széles körben elérhető az oltás. Az operatív törzs már dolgozik az átoltási terven. Kínával és az oroszokkal is tárgyalunk, úgyhogy lehet, hogy tavasszal 2-3 fajta oltás is lehet Magyarországon, így mindenki kiválaszthatja, melyikben bízik. A legnagyobb bajban lévőknek, a veszélyeztetetteknek 2-3 hónapot kell kibírni, a többieknek pedig tavaszig. Orbán szerint áprilisban hirdethetünk győzelmet a járvány ellen.

A hatóságok sokáig voltak megértőek, de most már hozzá kellett mindenkinek szokni a maszkviseléshez, vége a beszoktatási időszaknak. Hétfőtől szigorúbban büntetnek:

A maszkot hordani kell, aki nem hordja, az felelőtlen és veszélybe sodorja az ismerősi körét. A rendőrségnek joga van bezárni az éttermet, akár kulturális és sportrendezvényeket is

- fejtette ki. A rendőrök hétfőtől büntetnek, bezárják a boltot, éttermet, ha szabálytalanságot látnak, de a sporteseményt és a kulturális eseményt is beszüntethetik. Eddig a rendőrség kért, magyarázott, mostantól már büntet és kész, mondta Orbán. Szerinte nyugaton sokkal rosszabb a helyzet, mint nálunk, tegnap tettek egy kísérletet arra, hogy összehangolják az európai védekezést, többek között a határátlépési rendszer kapcsán is. Mi szigorúak vagyunk ennek kapcsán, más országok kevésbé. Ez most nem az utazás ideje, fogalmazott.

"Üssünk le néhány szabályt, azok legyenek komolyak, és utána azokat tartsuk be, én a szabályok betartatásában látom a helyzet kulcsát" - jelentette ki a kormányfő. "Az állampolgári fegyelmezettséget tekintve elég jól alkalmazkodtunk. Az egészségügyi rendszer bírni fogja a nyomást. A harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában" - mondta Orbán Viktor, aki azt is hozzátette, hogy lélegeztetőgépet tekintve az elsők vagyunk.

Címlapkép: Getty Images

