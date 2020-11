Koronavírusos az összes dolgozó a vidéki óvodában: nem jöhetnek vissza a gyerekek

Rendkívüli szünetet rendeltek el határozatlan ideig a Csongrád-Csanád megyei földeáki bölcsődében. Az intézmény azt közölte, hogy két dolgozónál jelentkeztek a légúti megbetegedés tünetei, ezért letesztelik őket koronavírusra.

A makói Zrínyi utcai óvodában az Oktatási Hivatal meghosszabbította a rendkívüli szünetet november 8-ig, mert az összes dolgozó elkapta a koronavírus fertőzést

- írta meg a Délmagyar. Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere szokásos heti sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a Batthyány utcai idősek otthonában egy dolgozó tesztje pozitív lett, ő karanténban van. Pozitív lett a tesztje a polgármesteri hivatal egy dolgozójának is. A közvetlen munkatársait azonnal ellenőrizték, de nem találtak több megbetegedést. Egy házi gondozottnál is kiderült, hogy megfertőződött.

Nem csak a makói óvodában, de országszerte több iskolában is hasonló intézkedéseket hoztak a járvány miatt. Az esztergomi Babits Mihály Általános Iskolában október 19-én mutatták ki egy tanárnál a fertőzést, emiatt már az őszi szünet előtt is kétnapos rendkívüli szünetet rendeltek el. Fazekas Bernadett intézményvezető bejelentette, hogy digitális tanrendben folytatódik az oktatás a szünetet követően. Az alsós diákok felügyeletét még szervezik, de hétfőn még ezzel nem számolhatnak a szülők. A későbbiekben az egészséges tanulóknak, korlátozott számban szerveznek majd ilyen felügyeletet, számolt be a Kemma.hu.

Van olyan somogyi iskola is, ahol hosszabbítanak az őszi szüneten: Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárjának tájékoztatása szerint a balatonboglári tagintézményükben, a Mathiász János Technikum és Gimnáziumban otthon maradnak a diákok és a pedagógusok november hatodikáig, mert volt az oktatók és a gyerekek között is igazolt koronavírusos. Emiatt elővigyázatosságból online oktatást rendelt el az intézményben. A tervek szerint november 9-től folytatják a tantermi oktatást, írja a Sonline.hu.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.