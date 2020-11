Koronavírus: a lélegeztetőgépre került fertőzöttek közül csak ennyien élik túl a főorvos szerint

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, Szlávik János azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy a tavaszi hullámban ezeknek a betegeknek mintegy 30 százaléka hunyt el, ez a szám a második hullám alatt emelkedett. Továbbra is veszélyeztetettek az idősek és a krónikus betegek, de a főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Down-szindrómás betegek is veszélyben vannak.

Szlávik a Heti Napló Sváby Andrással című műsorban arról beszélt, hogy

míg korábban azt tapasztalták, hogy a betegek nagy része családi vagy tömegrendezvényen fertőződött meg, ma már a közösségi terjedés a jellemző, már nem mindig lehet tudni, hogy valaki hol kapta el a vírust.

Előfordul az is, hogy olyan beteg kerül kórházba, aki vigyázott, és pontosan betartotta a járványvédelmi szabályokat, ebből a főorvos szerint az látszik, hogy ma már bárki elkaphatja a koronavírust.

Az ő intenzív osztályukon tavasszal az elhunytak aránya 30 százalék körüli volt, most, a második hullám alatt viszont már az itt kezelt betegek 40-45 százaléka meghal.

A főorvos kiemelte, hogy itt kizárólag a lélegeztetőgépen kezelt betegekről van szó. A betegek egyre idősebbek és egyre súlyosabb állapotba kerülnek, és így nem tudják kizárni azt, hogy egyre többen halnak majd meg. A fekvőbeteg osztáylokon a kórházban a betegek 5-10 százaléka hal meg a vírus miatt Szlávik János tájékoztatása szerint, de azt látni kell, hogy ahogy telnek a hónapok, egyre idősödnek a betegek. Az átlagéletkor most megközelíti az 50-60 évet.

A főorvos úgy fogalmazott: ez ellen a vírus ellen védekezni kell, mert a gyógyítással egyelőre nagyon nehezen állunk.

A hazánkban is alkalmazott remdesivir gyógyszerrel kapcsolatban azt mondta: jelenleg igazán hatékony antivirális szer nincs a koronavírus ellen, egyelőre kísérleti szerek vannak, amelyek hatékonynak tűnnek. Ha egy beteg megfelel a kritériumoknak, hogy megkaphassa a remdesivir gyógyszert, akkor orvosai megbeszélik ezt vele, és ha hozzájárul, beadják neki. Olyan betegnél, aki nincs tudatánál, a legközelebbi hozzátartozó egyezhet bele a kezelésbe.

Továbbra is az idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben, ám az utóbbi hetekben kiderült, hogy a Down-szindrómás emberek is veszélyeztetettek: a tapasztalatok szerint ők tízszer nagyobb eséllyel halhatnak bele a koronavírusba, ezért őket is fokozottan kell védeni.

