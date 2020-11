Ez lehet a végső megoldás a koronavírus legyőzéséhez: megszólalt a kutató

Az, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapjaink szerves része, ma már senkit sem lep meg, mégis sokszor elképesztően nagy bizalmatlanság övezi. Ideje azonban azoknak is megbarátkozni vele, akiknek eddig fenntartásai voltak, hiszen nem csak az életünket könnyítheti meg a technológia, hanem adott esetben életeket is menthet. Az új gyógyszerek létrehozása évekig, ha nem évtizedekig is eltarthat, és ez az a terület, ahol az MI igazán nagy segítség lehet - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Aleksandra Mojsilović New Yorkban élő szerb MI-kutató, az IBM Research berkein belül működő AI Foundations vezetője, és az IBM Science for Social Good társigazgatója.

Aleksandra Mojsilović szerint elmondható, hogy az MI már rengeteget segített a Covid-19 elleni globális védekezésben. "Éppen ezért hisszük, hogy az MI és a felhőalapú technológiák képesek alapvetően átalakítani a tudományos felfedezés módját. Ennélfogva idén az IBM Research számos új, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó eszközt bocsátott az egészségügyi dolgozók, kutatók, orvosok és tudósok rendelkezésre, hogy ezáltal is felgyorsítsuk a vírus elleni gyógyszerek felfedezését. Ezek közül az egyik a Deep Search, egy olyan felhőalapú kutatási szolgáltatást, amelyet a COVID-19 szempontjából releváns tudományos kérdések megválaszolására hoztak létre: lehetővé teszi a kutatók számára, hogy konkrét lekérdezéseket hajtsanak végre, gyors ütemben kivonhassák a COVID-19-re vonatkozó ismereteket, és hipotéziseket állítsanak fel a gyógyszer fejlesztéshez. Az IBM Functional Genomics Platform szekvenált vírusos és bakteriális organizmusokból kinyert géneket, fehérjéket és más molekuláris célpontokat tartalmaz, ez segít a kutatóknak abban, hogy hatékonyabban azonosítsák a gyógyszerterv molekuláris célpontjait", fejtette ki.

Mint kiderült, nemrég létrehoztak és validáltak egy olyan új generatív modellezési megközelítést, amely teljesen új molekulákkal áll elő kontrollált módon, melyek ezáltal csupa kedvező tulajdonságokkal bírnak, például alacsony toxicitással. Ezek ígéretes új gyógyszerjelöltek lehetnek a kutató szerint.

Nyomon követve a járványt alkalmaztuk is ezt a technológiát néhány ismert COVID-19 célpont ellen, és több ezer teljesen új molekulát hoztunk létre, amelyek potenciális jelöltjei lehetnek a COVID-19 gyógyszer alapanyagának

- magyarázta.

A mesterséges intelligencia által végzett kutatások másik elképesztően izgalmas területe a gyógyszerek újrahasznosítás. Érdekes módon az egyes betegségek kezelésére kifejlesztett gyógyszerek más betegségek fennállásakor is hatásosak lehetnek. A klorokin például egy régi malária-gyógyszer, ám hatással van bizonyos rákos megbetegedésekre, és hatásos lehet az új koronavírussal szemben is. Ha olyan régi generikus gyógyszereket találnak a kutatók, amelyek biztonságosságát már tesztelték, olcsók és nagy mennyiségben hozzáférhetőek, akkor be lehet őket vetni a járvány ellen.

Összefoglalva: igen, úgy gondolom, hogy az MI-ben óriási lehetőségei vannak, hihetetlen mértékben képes segíteni a globális járványok elleni küzdelmet: a felderítésétől egészen a kezelésig, sőt végső soron a gyógymódok megtalálásában is komoly szerepe lehet.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images