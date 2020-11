Kilátástalan helyzet: csak egy háziorvos maradt az egész városra

A portál szerint dr. Antal Miklós háziorvos közösségi oldalán közzétett tájékoztatójában úgy fogalmazott, hogy Csorna egészségüugyi alapellátása "gyakorlatilag térdre rogyott". Az orvos arra utalt, hogy a településen rendkívüli helyzetbe került az ellátás, mivel a városban négy felnőtt- és két gyermekkörzet működik és hatból mindössze kettőben van most hadra fogható orvos.

Dr. Gelencsér Gyula háziorvos néhány hete elhunyt, azóta praxisát helyettesítéssel, a betegek átirányításával látják el.

Időközben három doktor a koronavírus miatt esett ki a praxisából, így Dr. Pődör István az egyedüli egészséges háziorvos most Csornán.

Bírom, mert bírnom kell. Telefonon keresztül beszélünk elsősorban a betegeinkkel, ha úgy látom, hogy indokolt a személyes vizsgálat is, akkor időpontot egyeztetünk. A többség elfogadja, hogy most ez a helyzet, de persze akadnak elégedetlenkedők is

– mondta az orvos a lapnak.

A háziorvosok közösségi oldalaikon tájékoztatják betegeiket az éppen aktuális helyzetről. Bejegyzéseikben kérik, hogy receptfelírás ügyében használják az elektronikus lehetőségeket és a rendelőt lehetőleg csak akut esetben keressék fel. Dr. Balázs Mihály, a háziorvosi kollegiális rendszer területi vezetője, Bágyogszovát háziorvosa szintén besegít a csornai ellátásba, amíg szükséges.

