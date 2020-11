Többezres bírság járhat érte: erről minden kutyatulajdonosnak tudnia kell

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében kijárási korlátozást vezetnek be az egész országban. A rendelet alapján éjfél és reggel öt óra között tilos az utcán tartózkodni, mindenkinek a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén kell lennie. Kivételek azonban most is vannak: akik dolgoznak, dolgozni mennek vagy munkából indulnak haza, valamint ki lehet menni ha egészségkárosodás, életveszély vagy súlyos kár fenyeget.

A portál információi szerint többen keresték meg a bejelentés után azzal a kérdéssel az Állatmentő Ligát, hogy lehet-e kutyát sétáltatni éjfél és hajnali öt óra között, illetve megengedi-e a szabályozás, hogy szükség esetén állatorvoshoz vigyük háziállatunkat éjszaka.

Az operatív törzs ügyfélszolgálata a szervezet kérdésére elmondta, hogy a sétáltatás nem jelent kivételt a tilalom alól, vagyis "a jelen hatályos rendelkezések nem teszik lehetővé a kijárási tilalom idején". Az állat megbetegedés természetesen más kategóriába tartozó indok. Ilyenkor a lakhely elhagyásának célja az állat életének védelme, mely sok esetben akár súlyos vagyoni kárral is fenyegető helyzet. A javaslat szerint ebben az esetben mindenképpen ajánlott a helyi rendőrkapitányság ügyeletével is egyeztetni még az orvoshoz való indulás előtt.

Hangsúlyozták, hogy a szabályszegőket először csak figyelmeztetik, de akár bírságot is kiszabhatnak a rendőrök az ellenőrzés során. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed, de többszöri szabályszegés után akár kétszázezer forintos büntetést is kaphat az ember.

Címlapkép: Getty Images

