Indul az egér és patkányinvázió: ezekkel a módszerekkel védheted meg az otthonod

Nem ritka, hogy a hideg elől menekülő, élelmet kereső rágcsálófélék a lakókörnyezetünkben találnak új otthonra. Most, hogy már lassan a télies időjárásra kell készülnünk, fokozottan érdemes figyelni a megelőzésre és a védekezésre, hiszen a rágcsálók súlyos károkat okozhatnak a lakásban és az autókban is, a vezetékek megrágása pedig akár lakástűz kialakulásához is vezethet.

Sokszor nem is olyan könnyű észrevenni, ha egerek vagy patkányok vertek tanyát a házunk táján. Általában az ürülékük buktatja le őket. Sajnos rossz hír, hogy

ahol egy egér van, ott általában több is, hiszen nagyon gyorsan szaporodnak, illetve a biztos menedéket és élelemforrást nyújtó helyeket hamar megtalálják a többiek is.

A patkányok a leginkább veszélyes, betegségeket terjesztő rágcsálók közé tartoznak, amik az ember közvetlen környezetében és mezőgazdasági közegben is egyaránt feltalálják magukat, főként az állattartó telepeket és a könnyű élelemszerzési lehetőséggel kecsegtető földeket preferálják. Leginkább azokon a területeken telepednek meg és szaporodnak, amiket napi szinten nem bolygatunk, például ritkábban látogatott melléképületekben, takarmány-raktárakban, komposztálókban, de tulajdonképpen bárhol megjelenhetnek.

Veszélyesek az egészségünkre is Mint arról korábbi cikkünkben írtunk, a Nébih külön tájékoztatást közölt arról, hogy milyen veszélyekkel jár a rágcsálók elszaporodása. A hivatal szerint ha ez bekövetkezik, szerepet játszhatnak nemcsak az élelmiszerek szemmel látható károsításában, de a különféle betegségek kórokozóinak terjesztésében is. Egyes állatjárványok mellett emberre is terjedő, úgynevezett zoonózisok gazdatesteiként komoly veszélyforrást jelentenek. A szennyezett helyen (pl. szemétgyűjtők, csatorna) mászkáló rágcsálók a testükre tapadt vagy testváladékaikban jelenlévő kórokozókat az élelmiszerekre is átvihetik, így a különféle betegségek terjesztésében szerepet játszhatnak. Olyan ismert betegségek mellett, mint a szalmonellafertőzés vagy a fonálférgesség, az úgynevezett leptospirózis nevű fertőző betegség terjedéséért is a patkányok felelnek. Ez utóbbi hidegrázással, fejfájással, izomfájdalmakkal és magas lázzal induló, esetenként súlyosabb következményekkel, máj- és veseelégtelenséggel járó, szerencsére antibiotikummal gyógyítható fertőzés.

Sokan azt gondolják, a problémára a különféle mérgek jelentik a legegyszerűbb megoldást, ráadásul ezek könnyen hozzáférhetőek is. Ugyanakkor, mivel manapság már elég sokféle változatuk létezik, körültekintően kell kiválasztanunk a megfelelő típusút, és arra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy a háziállataink legyenek végül az áldozatok.

Ha mérget használunk, de nincs meg hozzá a kellő szakértelem és körültekintés, sok problémánk lehet vele. Például

ha nem rögzítjük, nem a kellő mennyiséget és nem a megfelelő minőségű mérgezett csalétket használjuk, szinte biztos, hogy nem járunk sikerrel, sőt, még rajta is veszthetünk.

Az is megtörténhet, hogy a patkányokban tolerancia vagy rezisztencia alakul ki egy adott hatóanyagra, így nyilván hatástalan lesz az irtás.

Persze léteznek „természetesebb” módszerek is a kártékony rágcsálók likvidálására a mérgeken kívül. A biztonságos alternatívák közé tartoznak például a csattanócsapdák, az áramütéses csapdák vagy a ragasztócsapdák (ezt inkább beltéren érdemes használni). Akár házilag is elkészíthetünk egy egyszerű és olcsó egércsapdát a Countryside útmutatása alapján, mindössze egy nagyjából húszliteres vödör, tipli és konzervdoboz kell hozzá.

1. Fúrjunk két lyukat a vödör tetején, szemben egymással.

2. Fúrjunk ugyanígy két lyukat a konzervdoboz lapos oldalaira is, középen.

3. Húzzuk át a tiplit a vödör lyukain és a doboz lyukain, és rögzítsük.

4. Kenjük be a dobozt valamilyen csalival, például mogyoróvajjal, hogy odacsábítsa az egereket. Biztosítsunk nekik hozzáférést a vödörhöz: egy „rámpát” léc formájában, amin a konzervdoboz közelébe juthatnak.

5. Töltsünk egy kis vizet a vödörbe – miután beleesnek, megfulladnak.

Ha maradunk a házi módszereknél, kísérletezhetünk az egerek számára kellemetlen szagok használatával, például a borsmentával. Okosan tesszük, ha jól záródó dobozban, tárolókban tartjuk az élelmiszereket, illetve azt is, ha felszámoljuk a nekik kuckónak számító, régóta tárolt hulladékot, szemetet. A legkisebb lyukakat is fontos tömítőanyaggal, acélgyapottal betömni, hiszen a réseken, nyílásokon keresztül is közlekedhetnek a rágcsálók.

Címlapkép: Getty Images