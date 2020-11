Koronavírus: nyitva maradnak a templomok, a református egyház online folytatja

Ahogy mi is megírtuk Orbán Viktor hétfői bejelentése alapján szerdától este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lét életbe, az éttermek bezárnak, csak házhozszállításra lesz lehetőségük, a fitnesztermek, fedett uszodák, színházak, múzeumok, állatkertek pedig teljes mértékbe bezárnak. Az üzletek ezután csak hétig lehetnek nyitva, a szállodák pedig nem fogadhatnak turistákat.

A portál szerint a tavaszi korlátozások ideje alatt habár nyitva maradtak a templomok, a nyilvános misék tartását leállították, most a magyar Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján ez máshogy lesz és igyekeznek a templomok is a civil élethez hasonlóan fenntartani a mindennapi munkavégzést.

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak

- fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Elmondták, hogy online követhető misék azért lesznek, a veszélyeztetetteket vagy a veszélyeztetettekkel együtt élőket ugyanis arra kérik, lehetőleg ne menjenek misére. A plébániai oktatások és a közösségi összejövetelek viszont néhány kivételtől eltekintve mind online lesznek megtartva.

A Magyarországi Református Egyház már kissé szigorúbban reagált az új intézkedésekre. Ők azt kérték, hogy szerdától ne tartsanak az egyházközösségek istentiszteletet, közösségi alkalmakat.

Egyházközségi közgyűléseket nem lehet tartani, jegyesoktatástól hittanórákon át a konferenciákig minden elmarad. A tisztújítással kapcsolatos ülések maradnak egyedül meg, ezek is a járványügyi intézkedések betartásával. A református egyház szinte teljesen az online térbe költözik át.

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint

- írják.

