7 ház köröli feladat, amit mindenképp végezz el idén ősszel: sokba kerülhet, ha elmarad

A tél közeledtével, ahogy egyre rövidebbé válnak a nappalok és a napsütéses órák felett átveszi az uralmat a borongós szürkeség, kevésbé lehet kedvünk és energiánk az otthoni feladatainkhoz. A motiváció csökkenésével legtöbben csak halogatjuk a teendők hosszúra nyúlt listáját, pedig egy-egy munkának jobb időbe nekilátni, hogy elkerüljük az újabb problémákat. Talán sokan nem is tudják, hogy mekkora jelentősége van a nyári időszakot lezárva, még az ősz utolsó heteiben felkészülni a télre, mert számtalan teendőre a fagy beálltával már nem lesz lehetőségünk. Sőt bizonyos házkörüli munkák elhanyagolása súlyos összegekbe is kerülhet, ami karácsony előtt még nehezebb helyzetbe sodorhatja az embert.

Ha egész évben halogattuk ezt a néhány fontos házkörüli munkát, akkor itt az ideje határidőt szabnunk és összeállítanunk az ősz végi feladatlistánkat, amivel gondosan felkészülhetünk a téli időszakra. A HelloVidék most a Real Simple listája alapján segít a feladatlista összeállításában, így már nincs is más dolgunk, mint a teendőket fontossági sorrendbe helyezve, elosztani az elkövetkezendő hetekre.

1. Csatornák

Ha tél előtt nem tisztítjuk ki alaposan az ereszcsatornákat, az összegyűlt levelek, törmelék és faágak könnyen eltömíthetik, ami komoly problémákhoz vezethet. A felhalmozódó hónak és jégnek az olvadás után nem tud átfolyni, ezért szivárogni kezdhet a tető, súlyosabb esetben pedig meg is roskadhat a tetőszerkezet. Ha szeretnénk megkímélni a pénztárcánkat mindenképp fontos, hogy időt szánjunk az eresz takarítására.

2. Ablakok

A legjobb ha az ablakainkat egy évben kétszer átmossuk. Talán nem is érdemes említeni, de erre legalkalmasabb, ha egy kellemes tavaszi és egy őszi napot választunk, hiszen a tűző nyári napon a víz gyorsan elpárolog és csíkokat hagyhat, télen pedig könnyedén megfagyhat még mielőtt végeznénk a munkával. Nem beszélve arról, hogy saját egészségünk érdekében is jobb, ha ezt a feladatot nem fullasztó hőségben vagy a téli fagyban végezzük el. Az biztos, hogy nem fogjuk megbánni az ablakmosásra szánt perceket, mivel idén télen valószínűleg mindenki több időt fog az otthonában tölteni és nincs is kellemesebb, otthonosabb érzés, mint amikor egy forró tea vagy kávé mellett a csíkok és mindenféle szennyeződéstől mentes ablakunkon át csodálhatjuk a téli tájat.

3. Terasz, kültéri burkolat

Sokszor már nem is emlékszünk a kültéri burkolatok színére a teraszunkon, járdákon és a kocsifelhajtókon. Itt az ideje, hogy kicsit rendet tegyünk és eltávolítsuk az évek alatt felgyülemlett koszt. Az időjárás és a környezeti tényezők jócskán megtették a hatásukat. Vegyük elő a magasnyomású tisztítót vagy ha nincs ilyenünk sok helyen van lehetőség bérlésre is. Elképesztő csodát láthatunk, ahogy a szennyeződés pillanatok alatt, akár vegyszer nélkül is eltűnik a felületről és újra előkerül a régi szín.

4. Radiátorok és szellőzők

Ahogy már többször is írtunk róla, a radiátorok, szellőzők és fűtőberendezések tisztítását még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeznünk. Ha esetleg még nem tettük meg és van lehetőségünk egy rövid időre leállítani a radiátor vagy a konvektort vagy esetleg még nem indítottuk el idén, akkor pótoljuk a feladatot és távolítsuk el a port a felületekről porszívóval és mikroszálas törlőkendővel.

5. Kémény

Nagyon hangulatos lehet, ha a házunkhoz, lakásunkhoz működő kandalló tartozik, ám itt is nagyon fontos a beüzemelés előtt elvégezni a megfelelő tisztítási, karbantartási feladatokat. Erről korábban itt írtunk. A kémény tisztításához hívjunk szakembert, aki kitisztítja a kormot és az esetleges kreozot-lerakódásokat, amivel megakadályozhatjuk a kéménytüzet és a felesleges, egészségtelen füstöt.

6. Téli kabátok

Általában javasolt a téli kabátokat a szezon végén kitisztítani, mielőtt elraknánk őket nyárra, de ha ez nem történt meg ebben az évben, akkor most pótolhatjuk. A tisztítás előtt ellenőrizzük a kényes darabok címkéin az ápoláshoz kapcsolódó javaslatokat és kövessük a leírtak alapján a lépéseket a mosásnál és szárításnál.

7. Kültéri bútorok és függőágyak

Mielőtt elpakolnánk a pincébe vagy éppen a padlásra a kültéri, teraszon használt bútorokat, függőágyakat tisztítsuk meg alaposan. Ez fontos azért is, hogy a szennyeződéseket még könnyebben tudjuk eltávolítani, amivel a tavaszi munkánkat tehetjük jóval egyszerűbbé, illetve elkerülhetjük a különböző baktériumok és penész elszaporodását is. Így nem lesz szükségünk új bútorok vásárlására: egy portalanítás után tavasszal újra használhatjuk őket.

